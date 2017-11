Kjaer: "Elegí el Sevilla porque es en un equipo 'top' en la mejor liga del mundo"

En su primera temporada en el Sevilla el danés Simon Kjaer ya se ha hecho con la titularidad en el eje de la zaga. Desde su llegada el pasado verano al conjunto de Berizzo, su entrada en el once fue paulatina pero debido a las lesiones de Nico Pareja y Carriço, el ex del Fenerbahçe comenzó a jugarlo todo, afianzándose junto con Lenglet, y hoy ambos tendrán enfrente a Messi. "Un partido como el de hoy es la razón por la que juego fútbol, y la razón por la que elegí ir a Sevilla este verano, para jugar en un equipo 'top' en la mejor liga del mundo", confiesa Kjaer en una charla con Omnisport.

"Jugar contra los mejores del mundo como Messi es un desafío maravilloso. Siempre disfruto con los duelos directos contra los mejores jugadores del mundo, pero mi experiencia de cientos de partidos en las principales ligas europeas y en Dinamarca me dice que no es una misión individual detener a los mejores jugadores: es el todo, el equipo defendiendo y trabajando duro", añade el sevillista, que será su primera vez en el Camp Nou: "Nunca antes había jugado en el Camp Nou, y estoy esperando este desafío, estamos listos como equipo. Por televisión nunca he visto a ningún equipo tener un partido fácil allí, y seguro que tampoco lo será para nosotros contra un gran equipo como el Barça, pero saltaremos al campo para tener una oportunidad y ojalá tengamos una buena actuación".

Sobre la última victoria, ante el Spartak en la Liga de Campeones, el danés admite que fue "muy importante". "Ahora dependemos de nosotros mismo, está en nuestras manos clasificarnos para los octavos de final y en esta situación es en la que queríamos estar desde el principio", recuerda.

Por último, Kjaer analizó la andadura del Sevilla en las últimas semanas, y cómo ve el danés el futuro en Nervión. "Ahora tenemos lleno el tanque de la autoconfianza tras las últimas victorias y estamos conectando como un equipo. En algunos aspectos todavía se nota que somos muchos jugadores nuevos con un nuevo entrenador, pero tenemos mucha calidad y hemos estado trabajando duro, estamos mejorando todo el tiempo".