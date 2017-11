El agente de Arana, a ED: "Con nosotros no hay ningún problema"

El Sevilla nunca ha olvidado a Guilherme Arana, a quien no desea dejar escapar en las próximas semanas, cuando termina el campeonato brasileño. El Corinthians se negó en verano a dejarle salir, dado que está en la lucha por el título, pero ya está más abierto a dejarle marchar. Ahora bien, todavía no ha dado el 'ok' a una operación que ronda los 11 millones de euros a cambio del 80% del pase del jugador, con la condición de abonar el otro 20% en un futuro, cuando en Nervión vendan al futbolista. Óscar Arias está convencido de que valdrá muchísimo más.

ESTADIO se ha puesto en contacto con el agente del lateral zurdo, Fernado García, quien deja claro cómo está la situación con una sola frase: "Con nosotros no hay ningún problema. Ahora está en manos del Corinthians". Tanto es así, que el Sevilla ya tiene un acuerdo con el futbolista para las próximas cinco campañas.

Seguramente, Corinthians no dé su brazo a torcer hasta después de la última jornada de la Série A brasileña, la cual se disputará el fin de semana del 18-19 del presente mes.