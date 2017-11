Arana: "¿El 'Nuevo Marcelo'? Es un honor, pero..."

El Sevilla Fútbol Club sigue pendiente de Guilherme Arana, lateral izquierdo del Corinthians por el que ya negoció el verano pasado, cuando el conjunto brasileño rechazó una oferta de 12 millones de euros. Un futbolista sobre el que hay muchas expectativas depositadas en Nervión, donde entienden que tiene una gran proyección por delante, lo que le convertiría, además, en un negocio redondo. Un joven zaguero de 20 años que también se encuentra en la órbita del Atlético de Madrid, siendo el salto al fútbol europeo, en general, y al español, en particular, su principal objetivo hoy día, una vez que en diciembre eche el cierre la temporada en Brasil y el Corinthians, que en verano lo tasó en 20 millones de euros, le abra la puerta de cara a una salida más económica, como le prometió. Operación que, pese ello, no resultará barata, más ahora que el Barcelona se habría fijado en su figura, como destaca la prensa culé, que lo ha bautizado como el 'Nuevo Marcelo'. Una mochila con la que el joven Arana no está dispuesto a cargar, habiendo querido rebajar ya las expectativas creadas sobre su figura. "Estoy muy feliz de poder se comparado como el 'Nuevo Marcelo'; es un jugador de otro mundo, con muchas cualidades, como todo el mundo sabe. Pero yo tengo la cabeza en otro lugar, estoy trabajando. Está acabando el campeonato y yo tengo la cabeza en eso, en trabajar fuerte porque ahora tenemos varias finales", destacó el brasileño en rueda de prensa.

El interés azulgrana, por tanto, no hace más que minar las negociaciones sevillistas por el lateral izquierdo, cuya prioridad, como ya reconoció su agente a ED, es el Sevilla; una postura que ahora, con el Barcelona de por medio, podría matizar.