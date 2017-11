Los clubes que rechazó David Soria por seguir en el Sevilla

El futbolista siempre quiere jugar y, en este sentido, los porteros son los que más complicado lo tienen, puesto que sólo puede hacerlo uno. Es muy habitual, por ello, que surjan conflictos, como los que vivió el Sevilla en la época de Andrés Palop y Diego López.

Eduarzo Berizzo llegó a Nervión con la idea de rotar también a los porteros, pese a que contaba con uno, Sergio Rico, que estaba entrando en los planes de Julen Lopetegui, que se está jugando su posible presencia en el Mundial de Rusia. Y el técnico argentino cumplió, pues ya en la primera jornada, ante el Espanyol, le dio la oportunidad a David Soria. Sobre todo, Berizzo cumplió con lo que le había prometido en verano al propio guardameta, cuando éste manejaba propuestas interesantes para cambiar de aires. Estaba decidido, pero una conversación con el 'Toto' le frenó.

A Soria le ha costado regresar a la portería, tras superar su lesión, pero ha disputado los dos últimos de Liga, ante el Leganés y el Barcelona. Ahora vuelve a sentirse portero, pudiendo dejar a un lado aquellas atractivas ofertas que tuvo sobre la mesa. Pero ¿de qué equipos se trataba?

Lo ha desvelado él mismo, en Onda Deportiva Sevilla: "Mi intención era salir para contar con minutos. Tuve Deportivo, Levante y Newcastle. Luego apareció Berizzo. Me dijo que contaba conmigo y que iba a tener minutos y a jugar".

"El entrenador me transmite confianza, y es de agradecer. La motivación es que tienes que estar preparado porque puedes tener oportunidad. Puedes entrar en el once y eso te hace que el nivel competitivo siempre esté alerta. Lo que el míster nos transmite es que somos dos -porteros- de gran nivel y que estemos atentos", añadió el otrora canterano del Real Madrid.

Soria trató otros asuntos de la actualidad nervionense, como la cacareada falta de gol: "Es cuestión de todo. Rachas que metes todo y otras te cuesta meter gol. Jugadores con calidad arriba no faltan, es cuestión de afinar la puntería. Fíjate, por ejemplo, en el Real Madrid". O las diferencias de estilo entre Berizzo y Sampaoli: "Son entrenadores que les gusta el balón, pero tienen diferentes cosas, que no son mejores, ni peores. Hemos cambiado de entrenador y concepto. Hay jugadores nuevos. Hay años que la adaptación es más rápida que otros. A nivel de puntos no estamos mal. La temporada no es mala, no es para encender alarmas. Tenemos que mejorar el juego, pero las sensación es que vamos a crecer y tirar para arriba".

Finalmente, se refirió a los "dos partidos complicados" que le quedan por disputar al Sevilla en la Liga de Campeones. "Ahora pensamos en el Celta y ya después vendrán. Por soñar, sueño ganarla. Siendo realista, cuanto más rondas pasemos, mejor. El año pasado fue un palo duro".