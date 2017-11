Ben Arfa, avisa: "Siempre regreso, si no me iré, no hay problema"

En la tarde de ayer tuvo lugar un encuentro en la Comisión Jurídica de la Liga de fútbol francesa entre Ben Arfa y el PSG por la denuncia que el atacante había interpuesto al club después de que Unai Emery hubiera mandado al francés a entrenar con el equipo filial del PSG al no contar con el jugador. Y este fue satisfactorio y amigable para todas las partes.

En Francia ha sorprendido el cambio de actitud de Ben Arfa, pues se mostró sonriente y dispuesto a facilitar una solución con el club parisino pese a su situación. "Fue bien, la gente de la Liga nos ha recibido muy bien, ha habido buen ambiente. Estábamos en un proceso de conciliación, por lo que todo fue muy positivo para las dos partes", dijo el jugador a la salida del proceso.

"Estoy buscando la paz con el PSG, así que estoy muy contento con esta reunión entre los representantes del club y la comisión", añadió Ben Arfa, que espera poder seguir centrado en el fútbol e intentar revertir su situación con Emery: "Desde el 17 de octubre está yendo bien, y creo que así va a seguir, no hay ningún problema, ya no iré al filial, estoy entrenando. Ahora, yo no voy a obligar al entrenador a hacerme jugar, no es mi responsabilidad. Mi ambición es entrenar a fondo, ser profesional, sonreír y estar de buen humor".

Pese a las buenas intenciones de Ben Arfa, sabe que Emery no cambiará de opinión hacia él, por ello, Ben Arfa fue preguntado por la posibilidad de salir en el mercado invernal. "Tengo muchas esperanzas en jugar, entreno todos los días para jugar, es lo que tengo en mi cabeza. Tengo contrato con el PSG, en la vida nunca se sabe. He pasado por momentos muy difíciles y siempre regreso, si no sucede, me iré, no hay problema, pero mientras tanto, tengo contrato con el PSG hasta 2018 y me quedaré hasta el final. ¿Salir en enero? Sinceramente, no creo que sea relevante ahora