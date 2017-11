El Sevilla, muy pendiente de un Zivkovic sin minutos

No parece que reforzar los costados sea una de las prioridades de la dirección deportiva sevillista en el mercado invernal, pero en Nervión, antes con Monchi y ahora con Óscar Arias, acostumbran a guardar en la agenda los nombres de aquellos jugadores que en su día se escaparon y que luego pueden ponerse a tiro.

En esta situación se encuentra el extremo Andrija

con todos los minutos que quisiera, aunque suma tres asistencias, de ahí que tanto su club como él vean con buenos ojos una solución. De momento, el serbio, tras una fase en la que entró en los planes de Rui Vitória, ha desaparecido de los onces y sólo ha disputado 507 minutos repartidos en ocho partidos. Así las cosas, en, más concretamente el diario Récord, asegura que ello tiene en su agenda y que incluso sehacerse con sus servicios, aunque no sería el único equipo que lo pretende en España, apuntando aly señalando en su portada que ambos clubes pelean por él.

A priori, el club lisboeta no desea desprenderse de él a título definitivo hasta final de temporada, pues confía en la posibilidad de que se puede revalorizar en el Mundial, el cual disputará con la selección de Serbia. En cambio, sí baraja la opción de cederlo en enero para que disponga de más minutos y se asegure su presencia en Rusia 2018, si bien a las Águilas se le presenta un dilema en este sentido, ya que hay otro extremo que tampoco cuenta para el técnico y les costó 16 millones, el luso Rafa Silva, y tiene que decidir a quién deja salir a préstamo en el mercado invernal, pues consideran arriesgado deshacerse de los dos de una tacada. Mientras, según el diario Récord, el Sevilla se habría postulado por el futbolista balcánico y se habría movido para conocer su situación, aunque en principio no se trata de una necesidad para enero. Sea como fuere, es obvio que los nervionenses están muy pendientes de Zivkovic, futbolista que gusta desde hace tiempo.

