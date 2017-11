Nolito: "Sólo me tomo una tapita cuando estoy por debajo de mi peso"

Nolito ha vuelto a demostrar que 'genio y figura hasta la sepultura'. El País ha publicado una entrevista con el jugador del Sevilla en la que ha debatido sobre el supuesto 'sobrepeso' que le atribuyen. Nolito lo niega y subraya que tiene "buen estado físico". Entre broma y broma, ha abogado por que la culpa de que se haya originado este debate la tiene "tele": "Eso es que la tele engorda". No obstante, también reconoce que su genética le "hace engordar", lo que le obliga a cuidarse mucho: "Ocurre que tengo esa constitución heredada de mi abuela, esa genética que me hace engordar y tengo que cuidarme mucho. Pero cuido mucho la alimentación y los técnicos están encima en este aspecto. Me cuido mucho más que cuando era joven. Sólo me tomo una tapita cuando estoy por debajo de mi peso. Ni refrescos sin calorías".

El sanluqueño espera una noche mágica ante el Liverpool: "La Champions es especial, es verdad. Todos los futbolistas queremos jugar esta competición. Te preparas toda tu vida para tener la ocasión de jugar partidos como éste ante el Liverpool. Es un partido espectacular y si ganamos estamos en octavos. Será un partido complicado, sin duda, pero me lo tomo como un reto, como una gran oportunidad para crecer con el Sevilla en este gran torneo".

Aunque asegura que no le están saliendo las cosas como él quiere, parece que el genio de Sanlúcar de Barrameda vuelve a hacerse notar: "El otro día metí un gol y eso son cosas que contribuyen a levantar mi ánimo. De todas formas, intento no preocuparme demasiado. En todos los equipos que he estado siempre me costó jugar bien al principio. Estoy seguro de que mejoraré y que lo mejor está por llegar".

Aunque aún quedan años para su retirada como jugador, tiene claro qué hará cuando llegue este momento. A diferencia del que fuera su entrenador en el Barcelona y en el Celta, Luis Enrique, que corre varias maratones y siempre ha demostrado su buen estado físico, Nolito descarta esta opción y opta por dedicarse a "pescar y comer gambas", al más puro estilo gaditano: "(Luis Enrique) llegaba a entrenar con la bici y hacía pruebas de gran exigencia física. Me dijo que igual yo algún día, tras retirarme, podía hacer esas pruebas cuando un día me quejé por la caña que daba en los entrenamientos. Me partí de risa. Cuando me retire me dedicaré a pescar y a comer gambas".