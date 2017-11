Corchia: "El himno me pone los vellos de punta"

La Plaza de España, su "lugar favorito", fue el sitio escogido por Sébastien Corchia para atender a ED y analizar la actualidad deportiva de un Sevilla, que ha quedado ensombrecida por la noticia de la enfermedad de Berizzo, un asunto que, por personal y por respeto al ´Toto´, el zaguero galo prefiere no tocar, centrándose en sus primeros meses en la capital hispalense, donde goza del clima, de la afición sevillista y del himno de ´El Arrebato´.

- ¿Cómo es su nueva vida en la capital hispalense?

- Estoy muy feliz de estar aquí en Sevilla. Es el club en el que, cuando mi representante me dijo que había posibilidades, quería estar. Se lo dije, que sólo quería venir a este equipo porque es un club que gana y una ciudad magnífica. Un grande que tiene una afición extraordinaria en su estadio. Es la mejor afición que yo he podido ver en mi carrera como profesional y el club más grande en el que he jugado; me gusta mucho.

- ¿Conocía la ciudad?

- No, no conocía nada. Mucha gente me dijo cosas muy buenas de Sevilla y cuando llegué aquí pude comprobar que todo era verdad, que todo es magnífico: la ciudad, el club, una gran plantilla con grandes jugadores... Una afición que cuando juegas en el Sánchez-Pizjuán se hace notar. Es algo maravilloso.

- Un año natural lleva el Sevilla sin perder en su campo, ¿tiene algo que ver eso que cuenta?

- Sí, aquí hay mucha gente que canta, que grita... Es un plus, cuando estas cansado y escuchas a toda la afición; eso te empuja a dar más y más; es una fuerza extra. La afición gana partidos en el Sánchez-Pizjuán, es el jugador número 12. Es algo muy importante, al igual que el himno. Me pone los vellos de punta.

- Parece que está hablando del partido de Champions ante el Liverpool.

- Fue un encuentro importante para todos, ante un buen equipo como el Liverpool, con muy buenos jugadores. Pero nosotros también los tenemos y sabíamos que en nuestro estadio y con nuestra afición podíamos hacerlo. Sabíamos que era un partido muy importante; saltamos a la segunda mitad con mucha motivación para hacer gol y al final conseguirlo. No era fácil.

- El objetivo marcado en Champions, como mínimo, es alcanzar los cuartos.

- El objetivo, cuando juegas en una competición, siempre es ganar y llegar lo más lejos posible. Que a nadie le quepa duda de que si podemos ganar, lo haremos. Un jugador siempre juega para ganar todos los partidos.

- La principal seña de identidad de Berizzo, en su llegada a Sevilla, está siendo las rotaciones. ¿Como las vive Corchia, que mantiene una sana disputa con Mercado por el lateral derecho?

- Pienso que es algo normal en un gran club como el Sevilla, en el que hay mucha competencia. Es un gran club y es normal porque la competencia te va a hacer mejor futbolista sobre el campo, pues te hace crecer. También es normal que un jugador quiera jugar siempre para sentirse bien. Pero con Gabi (Mercado) todo está bien, cada uno tiene sus cualidades y después es el míster quien decide el que juega en función del rival o del momento; cual es el estilo que mejor viene en cada partido. Así, además, todos los jugadores se sienten importantes en el equipo. Eso es bueno, es el estilo de nuestro entrenador y lo respetamos. Cuando el míster dice de jugar, estamos siempre al 200%.

- Para el lateral derecho se apunta, también, el alemán Geis, quien ha tirado de polivalencia para ganar protagonismo en el once.

- La polivalencia es positiva. Geis es un futbolista que puede jugar en muchas posiciones, aunque su principal posición es la de mediocentro. Pero hay muchos partidos, jugamos cada tres días y necesitamos que la gente no esté cansada.

- ¿Podría jugar Corchia en otra demarcación que no sea la de lateral derecho?

- En Francia jugué en la izquierda y como extremo derecho también. Pero la posición en la que yo me siento mejor es la actual, en la de lateral derecho, porque me gusta mucho defender e ir al contacto con mi adversario e ir adelante para provocar centros, asistencias y ayudar a mis compañeros de cara a gol.

- Y ahora viene el Villarreal, un rival directo, en Liga.

- Es un partido muy importante, un equipo que lucha con nosotros en la clasificación. Es un buen equipo, por lo que necesitamos hacer un buen resultado para continuar estando ahí y terminar lo mejor posible en la tabla al final.