Arenas: "¿Vender acciones del Sevilla? Cada vez valen más"

Con la Junta General de Accionistas del Sevilla a la vuelta de la esquina (11 de diciembre), se ha recrudecido la ´guerra´ por el poder abierta entre la familia Del Nido y el bando encabezado por el actual presidente, José Castro. Más aún, una vez que recientemente José María del Nido haya recuperado el paquete vendido en su día al empresario Jesús León, controlando ahora, aproximadamente, un 30% del total. Un porcentaje que le colocaría a un nivel muy parejo del de Castro y compañía, quien cuenta con el apoyo de Rafael Carrión para llegar a ello. Con todo este escenario, no es de extrañar que se haya potenciado la compra de acciones en las últimas semanas, incluso con anuncios en algunos medios de comunicación.

De hecho, el valor teórico de la acción se ha visto incrementado en el último año en más de 200 euros, tal y como explica a ESTADIO Deportivo Eduardo Arenas, presidente de la plataforma sevillista Accionistas Unidos. "Esa es una buena noticia para los sevillistas. En las cuentas anuales del año pasado, teniendo en cuenta el resultado de las cuentas anuales, el valor teórico era de 504 euros, mientras que en estas cuentas que nos proponen aprobar en la junta del 11 de diciembre nos vamos al importe de 743 euros. Eso es una buena noticia porque encaja con uno de los mensajes que Accionistas Unidos siempre ha querido dar a a los sevillistas, que le den valor a su acción. Ya que gracias a la buena gestión económica que se ha realizado, cada vez tiene más valor. Y la prueba, este importe tan importante", apostilló Arenas, quien no es ajeno al hecho de que en el mercado, hoy día, estén rondando los 600 euros; es decir, por debajo de su valor real. "Hacemos un llamamiento a los sevillistas para que se lo piensen bien al vender. Eso es alguno que uno ofrece y otro acepta, pero que no regalen su acción, que se lo piensen muy bien porque cada vez tienen más valor. Lo que nos llega a nosotros, es que en el mercado depende del número de acciones que se vende. No es lo mismo una, que diez o que 50. Pero que se lo piensen bien y se unan al resto de accionistas minoritarios, porque podemos darle estabilidad al Sevilla", recuerda Arenas, quien asegura que el objetivo no es otro que conseguir agrupar, como mínimo, un 5% del capital total, lo que resultará muy importante en la próxima junta del día 11, a la que ambos bandos mayoritarios llegarían muy igualados, en torno al 30% cada uno de ellos.