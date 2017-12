Arana: "Estoy muy feliz, el Sevilla es uno de los grandes de España"

A falta de oficialidad, Guilherme Arana será nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club el próximo mes de enero, cuando se abra el mercado. Un anuncio que hoy día suena a mero trámite, siendo varias las voces autorizadas que han confirmado ya la operación, cuya oficialidad, según confirmó a este medio su propio agente, se espera la próxima semana; un secreto a voces que el propio lateral izquierdo no esconde, concediendo a ESTADIO Deportivo su primera entrevista al respecto.

- ¿Cómo afronta su próximo fichaje por el Sevilla?

- Estoy muy feliz, porque el Sevilla me permite realizar mi sueño, que es jugar en Europa.

- ¿Por qué se decantó por el Sevilla?

- Porque es un gran equipo. El Sevilla es uno de los grande de España y puede jugarle de tú a tú a Real Madrid y Barcelona en LaLiga. Estoy muy feliz de poder jugar en él.

- Se le espera la próxima semana por aquí. Dice su madre que el martes viajan.

- Sí, esa era la idea. Aunque finalmente parece que cambió el día y viajaremos el diez.

- El Barcelona ha sido uno de los clubes que se ha interesado, junto al Sevilla, en usted.

- Me siento muy feliz de haber sido observado por un club tan importante como el Barcelona, pero siempre he tenido los pies en el suelo y continué trabajando firmemente, esperando a ver cuál era la opción que se concretaba. Estoy muy feliz de poder hacerlo con el Sevilla, que era la mejor opción para todos. El Sevilla es un gran club y voy a darlo todo por ellos.

- ¿Qué puede darle Guilherme Arana al Sevilla?

- Voy a trabajar al máximo para poder ayudar al equipo. Lo daré todo.

- ¿Y el Sevilla a usted? ¿Sueña con algún título?

- Sí, por supuesto. El Sevilla lucha por ellos.

- Le comparan con el madridista Marcelo y con el mítico Roberto Carlos. ¿Qué hay de verdad en ello?

- Roberto Carlos es mi ídolo, por lo que ser comparado con él es un elogio. Me gusta observar a todos los jugadores que se desempeñan en mi posición y procuro aprender de ellos. Me gusta atacar, me considero un futbolista ofensivo.

- ¿Ha podido hablar con Berizzo, su futuro técnico, o alguien del club?

- Hablé con el presidente del Corinthians, cuando apareció el interés del Sevilla, y le expliqué mi deseo.

- En Nervión coincidirá con un compatriota suyo, Ganso.

- Es un gran jugador contra el que he tenido la oportunidad de jugar.