Berge, tan prioritario como Arana y al margen de Nzonzi

Luis Muriel (26), Guilherme Arana (20) y Sander Berge (19) eran las tres grandes apuestas de Óscar Arias al acceder al cargo que, durante años, había ocupado su amigo Monchi en el Sánchez-Pizjuán. Primero logró cerrar al delantero colombiano, no sin mucho esfuerzo y convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del Sevilla (20 millones de euros más pluses); después, al lateral zurdo brasileño, tras meses de conversaciones con el jugador y tras abonar al Corinthians nueve millones de euros más uno por objetivos, tal y como adelantó ED; y, finalmente, va a tratar de firmar a su último gran deseo, el mediocentro noruego, para el próximo mercado de enero.

Berge ya era una prioridad para la entidad nervionense incluso antes del 'affaire Nzonzi', pero el enfrentamiento del cuerpo técnico con el centrocampista francés podría invitar a Castro a poner toda la carne en el asador ya en la próxima ventana de transferencias. Dinero, desde luego, tiene en la caja, donde se mantienen intactos, por ejemplo, los 12 millones que llegó a ofrecer por el propio Berge y que no pagó después por Geis, quien, como Carole, llegó únicamente como cedido para que no impidiese la futura incorporación del favorito de Arias.

Los grandes escollos para el Sevilla son, por una parte, que el Genk es un club tremendamente duro e intransigente a la hora de negociar; y, por otra, que no es el único interesado en el joven futbolista, 32º en la lista de futbolistas más prometedores del mundo que elaboró recientemente la prestigiosa revista Four Four Two. El Liverpool, por ejemplo, ha mandando a varios ojeadores en las últimas semanas para seguirlo en directo. Y una puja con clubes de la Premier podría hacer que la entidad belga exigiese una cantidad inalcanzable para los nervionenses.

Las ventajas, que, como en el caso de Arana, Arias no ha dejado de trabajar desde verano para convencer al futbolista, a quien le encanta LaLiga; la mala situación del Genk en la Jupiler Pro League, lo cual le resta fuerzas a la hora de negociar; la probable salida de Nzonzi, que permitiría al noruego tener protagonismo desde su llegada; y el deseo del cuerpo técnico de contar con mediocentros más físicos.

Y es que Berge, de 1,93 metros, sería el recambio natural de Nzonzi. Un jugador fuerte pero dinámico, con una gran aceleración, idea y vuelta, capacidad para robar, distribuir y llegar, capaz de salir con facilidad de la presión, merced a su primer control orientado y protección del balón, dominador del juego áreo y con un físico bien estructurado, pese a ser aún muy joven.

Arias ya ha logrado cerrar a dos de sus tres grandes objetivos y no quiere dejar escapar el tercero. Berge es una prioridad para él, incluso no saliendo Nzonzi.