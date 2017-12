El cruce que no quiere Monchi en octavos y su opinión sobre el 'caso Nzonzi'

El ex director deportivo del Sevilla Monchi logró anoche la clasificacióna los octavos de final de la Champions con la Roma como primero de grupo, por lo que en el sorteo del lunes se cruzará con un segundo de grupo, por lo que en caso de que el Sevilla logre la segunda plaza, podría darse un cruce en el mes de febrero. Aunque el de San Fernando espera que los de Nervión acaben primeros. "Me gustaría que el Sevilla ganara en Maribor y el Liverpool no le ganara al Spartak para que fueran primeros de grupo. Soy sevillista y quiero que quede lo más alto posible, si quedan segundos no es un cruce que me haría mucha ilusión pero si toca habría que afrontarlo, primero vamos a esperar al partido y ya veremos el lunes... Me gustaría evitar a los equipos españoles", ha dicho en El Larguero.

Preguntado sobre la delicada situación de Nzonzi en el Sevilla, donde él mismo jugador ha admitido que "estando Monchi la historia con el entrenador se hubiese solucionado en dos minutos", el exsevillista se ha mostrado cauto: "No sé exactamente lo que ha pasado pero tengo tanta confianza en la gente que está hoy en el Sevilla, desde el presidente, el director general, Óscar Arias y su equipo, que habrán hecho y están haciendo todo lo posible, no creo que acordarse de los que no están sea costumbre en el Sevilla, el equipo ha crecido a pesar de la marcha de gente importante, estamos en el campeonato en una posición magnífica y seguro que en Maribor daremos el do de pecho".

En cuanto a su pase con la Roma a octavos y la eliminación del Atlético, Monchi ha comentado: "Imagino que será difícil para vosotros sabiendo que un equipo español ha caído eliminado, uno de los tres tenía que caer, yo hubiera preferido que pasara el Atlético y nosotros pero bueno, espero que pueda hacer un buen campeonato en la Europa League".

Por último, sobre el proyecto que está llevando a cabo en la capital italiana, el de San Fernando ha explicado: "Es importante para la credibilidad del proyecto pasar como primeros de grupo, coger confianza e ilusión. Años atrás la Roma ha estado cercana a conseguir títulos y ahora estamos ahí en la pelea, poco a poco estamos creciendo, contentos en la Liga, estamos detrás de Inter, Nápoles y Juventus con un partido menos y vivos en la Champions. Seguimos trabajando día a día e intentar llevar a la Roma a conseguir algún título".