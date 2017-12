Batshuayi quiere salir del Chelsea

Michy Batshuayi no está contento con los pocos minutos que disputa a las órdenes de Antonio Conte y podría salir del Chelsea en el próximo mercado de enero, según informa The Sun. El belga ya estuvo a punto de abandonar el club este mismo verano, pero el técnico italiano le convenció para que se quedara, algo que no le ha servido para seguir creciendo como futbolista.

En lo que va de temporada ha entrado en acción en 7 partidos de la Premier, donde solo ha disputado 196 minutos y anotado dos goles. Su importancia en el club no es la mejor y ha llegado a disputar la EFL Trophy con los sub23 de los Blues. Esto ha hecho que ya mire al mercado y busque un equipo donde tenga más protagonismo para poder acudir al Mundial de Rusia en las filas de la Selección de Bélgica.

En el mercado de verano fueron Sevilla y West Ham los que más cerca estuvieron de hacerse con sus servicios, por lo que ambos equipos puede que sigan teniendo en su lista al exjugador del Marsella y se interesen por su situación en el próximo mes de enero.

Batshuayi tiene actualmente 24 años y una larga carrera por delante, la cual comenzó en su país. Debutó en el Standard Liega, donde llegó a disputar 120 encuentros hasta 2014 y anotar 44 tantos. Su buen rendimiento hizo que fuera traspasado al Olympique de Marsella por 6 millones de euros, donde jugó durante dos temporadas. En el año 2016 fue fichado por el Chelsea por una cantidad de 39 kilos y cumple su segunda temporada en Inglaterra.