Lo que propone el Inter de Porto Alegre por Montoya

Montoya no juega desde el 17 de septiembre, en Girona. UESyndication

La llegada de Guilherme Arana implica que tiene que salir uno de los extracomunitarios de la plantilla del Sevilla, no siendo ningún secreto que el elegido es un Walter Montoya que hace mucho que desapareció de los planes de Eduardo Berizzo, tras concederle varias oportunidades.

Lo que no está claro es de qué manera saldrá el ex de Rosario Central, si cedido o traspasado, porque la primera idea del club nervionense es la de recuperar la inversión realizada hace un año: 5,4 millones de euros. El caso es que los clubes argentinos no llegan a esas cantidades y que todos los que han llamado a Eduardo Dato lo quieren a préstamos.

Para venderlo, lo más viable es hacerlo a Rusia, Ucrania o México, donde lo pretende Cruz Azul. Si bien uno de los más interesados en un club brasileño, el Inter de Porto Alegre, que ha realizado una consulta para saber si el Sevilla le dejaría llevarse a Montoya cedido durante una temporada y media.

Como el Sevilla prefiere vender, es posible que aguante. Hasta el 31 de enero, tendría tiempo para prestarlo.