La queja infundada de Mourinho sobre el Sevilla

Las cosas de José Mourinho. El afamado técnico portugués siempre suele quejarse después de cada sorteo, entre otras cosas, del calendario que tendrá que afrontar su equipo. Y esta vez, que ha quedado emparejado con el Sevilla FC en los octavos de final de la Liga de Campeones, no iba a ser menos.

El preparador del Manchester United ha sido preguntado en MUTV por su reacción sobre sobre la eliminatoria y ha dicho esto: "Mi reacción es que los equipos españoles siempre son buenos y difíciles. Y el sorteo, de las ocho posibilidades de fechas, tenemos los dos partidos contra ellos exactamente cuando jugamos contra el Chelsea y el Liverpool. Eso no nos facilita las cosas, pero lo intentaremos".

Seguramente, Mourinho no lo ha mirado, pero se da el caso de que su oponente en la Liga de Campeones tiene un calendario aún más complicado, pues el Sevilla no tendrá que disputar tres encuentros de Liga entre la ida y la vuelta, como el United, sino cuatro, y ante adversarios fuertes: Atlético de Madrid, un rival directo por la tercera y cuarta plazas; Málaga, que siempre se esfuerza al Máximo ante los nervionenses por tomarlo como un derbi particular; Athletic, que ya ha derrota a los de Berizzo en San Mamés; y Valencia, otro que lucha por meterse en la Champions League de manera directa.

Es decir, que la queja de Mourinho tiene escaso fundamento. Respecto al Sevilla, sale incluso beneficiado.

Calendario del Manchester United durante su eliminatoria con el Sevilla FC

Calendario del Sevilla FC durante su eliminatoria con el Machester United