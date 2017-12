Geis: "¿Quedarme en el Sevilla? ¿Y por qué no?"

Como Paulo Henrique Ganso o Sébastien Corchia, Johannes Geis es uno de esos jugadores de la primera plantilla del Sevilla que, pese a hacerlo bien cuando está sobre el campo, nunca tiene continuidad. No en vano, cuando él ha sido titular, el Sevilla siempre ha ganado (2-1, 2-3, 2-0, 0-3 y 4-0).

Arias se hizo con el alemán, poco antes de cerrar el mercado estival, ante la negativa del Genk a desprenderse de Sander Berge, ahora lesionado y a quien el director deportivo nervionense no olvida. Si el Sevilla no abona cuando acabe la Liga la opción de compra pactada con el Schalke 04, de siete millones de euros, el pivote de 24 años tendrá que regresar a Gelsenkirchen. Él, a día de hoy, no descarta nada.

"He venido a un nuevo país, con una nueva lengua. El Sevilla es un gran club, que cuenta con muy buenos jugadores, lo que es muy importante para mi formación. Estoy muy contento por haber utilizado bien mi oportunidad", ha comentado Geis a Kicker. "¿Seguir? Si el Sevilla está satisfecho conmigo, ¿por qué no? El Schalke fue un paso importante para mi desarrollo. He aprendido mucho allí, pero al final no me estaba yendo tan bien", reconoce el internacional sub 21 teutón.

Geis dice que poder jugar en Old Trafford "es un sueño", aunque "la eliminatoria ante el Manchester United será difícil". "Debemos sacar un resultado positivo en casa; así sería posible", apunta el pivote, a quien no se le olvidará el 3-3 ante el Liverpool en el Sánchez-Pizjuán: "El aura del estadio, los hinchas...".