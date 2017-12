Marcucci: "La situación de Nzonzi sigue siendo la misma"

Ernesto Marcucci, segundo entrenador del Sevilla, ha analizado hoy el partido que abrirá la jornada de Liga este viernes ante el Levante. "Es un partido difícil de jugar, tendremos que estar preparados para enfrentarnos a un rival que juega bien a la contra, y que nos exigirá el mayor resfuerzo", ha avisado el argentino.

Muchas cuestiones han girado en torno a la imagen que dio el equipo en el Santiago Bernabéu, una imagen que Marcucci admite fue "mala". "Hemos trabajado todo, lo táctico, lo técnico, lo mental, el primer tiempo del Bernabéu no se puede repetir".

En cuanto a las palabras José Castro sobre esa imagen en Madrid, Marcucci ha dicho: "El presidente tiene todo el derecho del mundo a expresar el sentimiento, por eso es el presidente del Sevilla, pero no hace falta ser el presidente del Sevilla para saber que el primer tiempo fue muy malo. Ya trabajamos sobre lo que hicimos mal y reforzamos lo que hacemos bien. Ustedes mismos me preguntaban antes de jugar contra el Real Madrid si estábamos para ganar LaLiga. Somos críticos al máximo, somos los primeros en criticar la primera parte del Madrid, pero antes del partido me preguntabais si podíamos pelear la Liga si ganábamos en el Bernabéu. Veníamos de nueve partidos sin perder y de clasificarnos a la Champions...".

Sobre los goles que ha encajado el Sevilla ante rivales de entidad fuera de casa y la falta de competitivad mostrada, Marcucci ha explicado: "Cuando ocurren estas cosas se tiran frases de que no compites pero después analizándolo hay otras cuetiones. El otro día fue muy malo, lo sabemos todos, los jugadores, cualquiera que haya visto el partido, pero cuando hablamos del Spartak fueron 20 minutos tras la jugada de Ben Yedder que la sacan de la línea, la imagen del Bernabéu no fue igual que la del Spartak... El otro día sí fue malo, definitivamente fue malo el primer tiempo, pero no todos los partidos son iguales , hay un montón de cuestiones que hay que analizar... Eso de decir que no se compite no es ajustado. Sí contra el Valencia fue malo, sí contra el Madrid, pero con el Spartak hasta el minuto 70 tuvimos la posibilidad de ganar. Lo del otro día fue decididamente malo y lo sabemos".

En cuanto a la situación de Nzonzi, nada ha cambiado: "Sigue siendo la misma situación. Las veces que vino Eduardo a la conferencia y las que vengo yo, nunca hice alusión a jugadores. Jamás hemos hablado en forma individual, Nzonzi se ha expresado como se ha expresado, pero este cuerpo técnico está acostumbrado a resolver las situaciones con sus jugadores en el vestuario, no ante la prensa. Es una decisión que la trabajamos con la dirección deportiva".