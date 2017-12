Blanc: "Me gustaría un proyecto desde junio, a no ser que sea algo irrechazable"

Laurent Blanc es uno de los técnicos que está manejando la dirección deportiva del Sevilla como posible sustituto de Eduardo Berizzo. El técnico francés, de 52 años, lleva temporada y media sin entrenar desde que fuera destituido en el PSG en detrimento de Unai Emery. El técnico de Alès se llevó un jugoso finiquito (22 millones de euros) y desde entonces, se está tomando su tiempo para elegir su próximo destino. El galo espera una buena oportunidad, un proyecto atractivo y competitivo, y ese podría ser el del Sevilla.

Blanc ha roto su silencio en una entrevista al diario francés Le Provence donde, sin hablar directamente del interés sevillista, ha dejado unas pinceladas de lo que podría ser su futuro. "¿Volver a entrenar en Francia? Es complicado. Para empezar tiene que haber una propuesta concreta para tenerla en cuenta, y no es el caso. Me han llegado propuestas extranjeras, pero aquí... Y luego está que yo soy una persona muy terca. Me gustaría afrontar un proyecto para comenzar en junio, para tener tiempo, si es que lo tenemos, de confeccionar la plantilla. Para aceptar en mitad de la temporada debería ser una propuesta que no se pueda rechazar, de un club al que no podamos decir que no", admite el exentrenador del PSG.

Eso sí, la prioridad de Blanc sería entrenar a un equipo que está en evolución en la escena europea. "Cuando uno dice ser exigente, es un criterio importante, es jugar la Champions. Lo digo con toda tranquilidad, si se presenta mucho mejor para mí y mucho mejor para el club que venga. Si no llega ningún club, será necesario rendirse a la evidencia", asegura el galo, que lo único que tiene claro es que no quiere dirigir selecciones: "Para llevar el proyecto de un club sí, pera selecciones, no. Y menos una selección de otro país".

¿Será la del Sevilla esa "propuesta que se pueda rechazar" la que haga a Blanc replantearse su futuro a corto plazo? En pocos días saldremos de dudas...