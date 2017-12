Javi Gracia, la opción favorita... de la secretaría técnica

Tras fallar Eduardo Berizzo, José Castro está convencido de que el Sevilla necesita en su banquillo a un entrenador 'top'. Por eso, ha barajado opciones como la de Laurent Blanc, André Villas-Boas, Luis Enrique o Manuel Pellegrini, mientras continúa trabajando, ya de viaje, en otras aún abiertas, como las de Carlo Ancelotti o Thomas Tuchel, sin descartar a Walter Mazzarri, de quien gusta el trabajo que realizó principalmente en el Napoli antes de salir del Watford.

En la recámara se encuentra, curiosamente, la alternativa que más consenso genera en la secretaría técnica. Y es que, según ha podido saber ESTADIO, Óscar Arias realizó una consulta a su equipo de trabajo sobre los nombres de los principales candidatos a sentarse en el banquillo del Sánchez-Pizjuán y el que obtuvo un mayor número de votos, por una amplia mayoría, fue Javi Gracia.

Y es que en las oficinas del coliseo nervionense hace mucho tiempo que se manejan informes sobre el preparador navarro, cuyos métodos se han estudiado 'in situ', tanto cuando estaba en Osasuna como en el Málaga, cuando ya fue tanteado ante la posibilidad de que se marchase Unai Emery.

En la secretaría técnica se valora la proyección de Gracia, un técnico innovador y en constante formación que tiene un estilo muy definido de juego, apostando por llevar el peso de los partidos sin descuidar las labores defensivas. De hecho, destaca por ser un gran estudioso de los rivales y trabaja para que sus equipos siempre sepan desenvolverse en los distintos escenarios que pueda deparar un partido o un encuentro en concreto.

El ex del Rubin Kazan, a quien no le fue bien en Rusia, como tampoco le fue en su día a Emery por no estar los futbolistas tan acostumbrados al rigor táctico, suele utilizar como sistemas el 4-2-2-2, el 4-2-3-1 o el 4-4-2. Su principal problema, su escaso currículum. Castro quiere gastar antes la bala del entrenador 'top'.