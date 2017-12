Moyes confirma el interés en Nzonzi: "Si sale al mercado..."

Steven Nzonzi aún no sabe dónde va a jugar a partir de enero. Su feo asunto, como el resto de asuntos de la entidad, ha quedado en 'stand by', ya que el presidente y la dirección deportiva están centrados en encontrar un sustituto de Eduardo Berizzo.

Precisamente la salida del 'Toto' puede dar un giro a la situación del medicentro francés, la cual parecía irreversible. Sea como sea, pretendientes no le faltan. Uno de ellos es el West Ham, de cuyo banquillo se ha hecho cargo recientemente David Moyes. Y el exentrenador de la Real Sociedad no lo esconde. "Es un jugador que nos interesaría, si saliese al mercado. No diría eso sobre otros jugadores, pero se da la circunstancia de que él no está jugando en e Sevilla. Ahora bien, el entrenador (Berizzo) se ha ido, e igual eso hace cambiar su situación en el equipo. En este sentido, no puedo decir que tengamos algo hecho", ha dicho un Moyes que está perfectamente al tanto de la situación del mediocentro, quien se desplazó de nuevo a Londres el pasado martes, al no ir citado a San Sebastián.

Como bien dice Moyes, la llegada del nuevo entrenador podría hacer cambiar la situación de Nzonzi. Si no es así, queda claro que intentará cerrar su fichaje. Al Sevilla, en ese caso, le beneficiaría una posible puja.