Montella: "Nzonzi está disponible para mañana y el derbi"

Vincenzo Montella, nuevo entrenador del Sevilla, se ha referido a la situación de Steven Nzonzi en la disciplina sevillista y si ha cambiado con su llegada, una vez que estuviera apartado por Eduardo Berizzo. Por ello, el italiano aseveró que Nzonzi "está disponible para mañana y el derbi", aunque puntualizaó que no sabe "si seguirá hasta el final" de temporada. "He hablado con él y su actitud es buena y de seguir. No sé si esa actitud la tendrá hasta el final porque no estoy en su cabeza. Sí que lo he visto muy bien", resaltó Montella.

Junto a ello, Montella también destacó que Nzonzi "está bien" y que "se está entrenando bien". "Es un jugador importante. No me gusta anunciar la alineación el día antes del partido porque se la digo al equipo antes", puntualizó Montella durante su primera rueda de prensa como entrenador del Sevilla, previa al partido de Copa de este miércoles frente al Cádiz.