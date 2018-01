Los motivos del Sevilla para no bajar el precio de la entradas ante el United

Los aficionados del United están que trinan por el dinero que tendrán que pagar por ver a su equipo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. En Manchester no deja de hablarse del tema y las quejas son continuas.

El jefe de la asociación de seguidores del club inglés, Duncan Drasdo, califica de "exorbitante" el precio de las entradas (100 euros). "Es demasiado pronto para saber si podremos hacer algo al respecto, pero ya estamos en contacto tanto con el Manchester United como con la Football Supporters Europe (FSE), la UEFA y otros organismos que puedan influir en este problema", ha dicho Drasdo.

Se quejan de que los hinchas del Liverpool pagaron 60 euros por cada asiento, en la fase de grupos, y el Leicester 55, la pasada temporada en los octavos de final. Según Daily Mail, el United ya está en conversaciones con el Sevilla para exigirle que baje el precio, algo que no es del todo cierto, según las palabras del jefe de las taquillas del Sevilla FC, Manuel Salado, a ESTADIO.

"A raíz de los precios que establecimos, nos hemos cruzado varios correos con el United, no en aras de bajar los precios, sino más bien para pedirnos información, ante las quejas de sus aficionados. No nos han planteado que lo bajemos. No hay regulación por parte de la UEFA en cuanto a los precios. No tenemos intención de bajarlos. UEFA es lo único que te dice es que no puedes cobrarlas más caras a los rivales que lo que pagan los aficionados locales en la misma zona", explica a Salado.

El United no estuvo en el sorteo

"En la fase de grupos, pusimos a 40 las del Maribor, a 50 las del Spartak y a 60 las del Liverpool. Y, sin embargo, esas entradas para nuestros aficionados eran más caras. En el sorteo, no fue nadie del United a Nyon. Por lo tanto, no hubo reunión previa con nosotros. ¿Nuestra política de precios? Se fija en función de una serie de variables, como la disponibilidad, que hay poca, y aun así les vamos a dar más del 5% que marca la UEFA (el 5,8%), ya que vamos a reubicar a varios en Preferencia, con lo que intentamos evitar también la reventa. El United no nos ha propuesto fijar un precio común. Y también se tiene en cuenta el rival, que es uno de los más laureados de Europa. Queremos aumentar los ingresos en esta competición y somos libres de hacerlo. Este partido es decisivo y ya les hemos dado las explicaciones oportunas. Finalmente, no podemos olvidar que tenemos un menoscabo económico por tener que reubicar a 1.700 aficionados de Gol Sur en Preferencia", desgrana el jefe de las taquillas del Sevilla FC.

El Manchester United no va a ceder el 5% del aforo al Sevilla, como está estipulado, sino el 4,1%, "por motivos de seguridad". "En lugar de 3.800 localidades, no dan 2.995 (a 50, 51, 60 y 63 libras). Ellos establecieron los precios a principios de temporada", indica Salado.

En el Sevilla defienden que los precios fijados por el Real Madrid y el FC Barcelona son similares, que la UEFA no obliga a poner unos en concreto, que se trata de una ronda decisiva de la mejor competición de clubes del mundo, que los asientos libres son muy pocos (ley de la oferta y la demanda) y que los aficionados locales deberán pagar lo mismo, por lo que no los bajarán.

En Nervión esperan a que el United les haga el requerimento de las entradas, tras haber solicitado las que le corresponden el propio Sevilla. En Old Trafford se niegan a subvencionar parte de las localidades a sus aficionados, ya que no quieren crear un precedente y que a partir de ahora todos los rivales les suban las entradas, a sabiendas de que ellos pagarán una parte.

Con todo, el seguidor del United que quiera ver a su equipo en Nervión tendrá que rascarse el bolsillo: 100 euros por asiento. Y no se habla más.