Sigue el 'pique' Joaquín-Montella

"No le queda na'", dijo Joaquín sobre Montella cuando le preguntaron por el entonces recién fichado entrenador del Sevilla. Después, el verdiblanco le deseó salud -nada de buenos resultados- al que fue su entrenador en la Fiorentina y con el que guarda una buena relación.

Ese tono de guasa lo ha mantenido hoy Montella cuando le han preguntado por el portuense, al que se enfrentará en el que será su primer partido como entrenador en LaLiga. "Antes de venir al Sevilla sí que hablé con Joaquín varias veces porque nos llevamos muy bien. He visto que no me llamado cuando vine al Sevilla por lo que veo que ahora soy un rival. Yo tampoco lo he llamado", bromeaba el napolitano, quien espera el reencuentro con su expupilo: "Lo saludaré con mucho placer tras el partido".

Lo que sí espera Montella es aprender español más rápido que Joaquín italiano. "Él el italiano no lo habla muy bien después de dos años. Espero hablar yo español antes", dijo entre risas.