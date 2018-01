Montoya: "Me faltó un poco de felicidad en Sevilla"

Deshacerse rápido de los futbolistas que, por una razón u otra, no cuajan es una ley que se suele cumplir a rajatabla en el Sevilla. Al menos, Walter Montoya ha sido otro ejemplo de ello. Desde el club nervionense se filtra que, con su salida, se ha recuperado prácticamente el 100% de la inversión que autorizó Monchi hace un año y que ascendía a 5,2 millones de euros.

Sea como sea, el interior (casi nunca jugó en su sitio en Nervión) ya ha sido presentado con su nuevo equipo, el Cruz Azul mexicano. "Me faltó un poco de felicidad en Sevilla. Ahora vengo a ser feliz, a estar cómodo, a gusto conmigo mismo. Voy a correr por cada pelota como si fuera la última, como siempre lo hice en mi carrera", ha comentado el ex de Rosario Central, que vestirá el dorsal '10', el cual ya portó su compatriota Christian Giménez, apodado igualmente 'Chaque'.

"Un ídolo se hace trabajando como seguramente él (Giménez) lo hizo. Yo llegué para defender los colores a muerte y después se dirá. Vine a un club grande y debo responder como tal. Tenemos una meta, quiero jugar y para eso tengo que trabajar para estar en el once inicial; y, si no, ayudar desde otro lado", finalizó un Montoya al que no lograron hacer brillar ni Sampaoli ni Berizzo.