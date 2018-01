Carrión: "No creo que la planificación deportiva sea tan buena como se dijo"

Rafael Carrión, expresidente del Sevilla FC y uno de los máximos accionistas de la entidad de Nervión, ha pasado este mediodía por los micrófonos de la COPE Sevilla para analizar la situación del equipo, sumido en una crisis de resultados.

Preguntado sobre la planificación deportiva de Óscar Arias, Carrión se ha mostrado tajante. "No creo que sea tan buena la planificación deportiva como se dijo. Ahora el director deportivo no puede fallar, y debe hacer adquisiciones que sean útiles para el equipo", ha expresado el accionista, que cree que parte de la planificación venía de la época de Monchi: "Había un director deportivo que ha acertado muchas veces, como no ha acertado en otras. En el equipo actual hay muchos jugadores que provenían de una planificación anterior".

En cuanto al juego del equipo, primero con Berizzo y ahora con Montella, Carrión cree que la preparación física tiene gran parte de culpa: "Desde que empezó esta temporada, jugar bien, salvo raras excepciones, el Sevilla no lo ha hecho. Le he visto una falta de preparación física importante, los jugadores no son tan buenos como pensábamos que podían ser, ni tan malos como podríamos pensar que son ahora. La preparación física es uno de los problemas, el equipo no llega donde antes llegaba".

Sobre el banquillo del Sevilla, Carrión ha comentado: "No conocía a Montella, quien tomó la determinación de contratarlo, y el consejo la siguió, fue el director deportivo. Un entrenador que estaba en la situación de Berizzo, con su cabeza siempre pendiente de la enfermedad, era difícil que actuara conforme al trabajo que realiza un entrenador".