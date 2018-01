Conte, sobre Batshuayi: "Un jugador entra, un jugador sale"

Hace días que el Sevilla mantiene un acuerdo con Michy Batshuayi (24), su opción número uno para reforzar la delantera. Sin embargo, las cosas han cambiado en Nervión desde entonces. Y han cambiado en el caso de Ben Yedder (27), quien ha perdido el puesto en el once y está molesto con su situación (ya se enfadó por no ser titular en el Bernabéu y el Camp Nou...). El agente de ambos, obviamente, se está replanteando el negocio, pues no quiere que el franco-tunecino lo tenga aún más complicado para tener minutos si trae también al belga a Nervión. El asunto no es baladí.

En cualquier caso, Batshuayi, por el que los 'Blues' pagaron al Olympique de Marsella 39 millones de euros, sigue siendo quien más gusta y Arias va a seguir apretando, sobre todo tras estar los ingleses en negociaciones para hacerse con los servicios de Edin Dzeko (31), delantero de la Roma por quien pagarían unos 50 millones de euros.

Si esa operación se cerrase, si Monchi cediese y aceptase vender al bosnio, Antonio Conte le abriría por completo la puerta a Batshuayi. Así lo ha explicado el propio técnico italiano: "Puede salir si llega otro delantero. Creo que quiere tener la oportunidad de jugar con regularidad. Y creo que es lógico. Un jugador sale, un jugador entra. Un jugador entra, un jugador sale...".

Y Conte lo justifica. "Es parte de nuestro trabajo -mover a los jugadores-. Debemos ser honestos con los futbolistas", remató el técnico del Chelsea, quien sólo cuenta con Álvaro Morata y el belga en nómina. Si cerrase a Dzeko...