"Es el Sevilla el que se ha entrometido por Roque Mesa"

El fichaje de Roque Mesa por el Sevilla puede convertirse en un culebrón en estos últimos días de mercado. Cuando todo parecía encarrilado, con el acuerdo con el jugador cerrado y el trato con el Swansea a falta de un intercambio de documentos plagado de aristas, Las Palmas se ha entrometido en la operación. Y no va de farol, como pudiera pensarse.

Su presidente, Miguel Ángel Ramírez, ha atendido la llamada ESTADIO y ha dejado claro que no sólo cuenta con una opción preferente para lograr su cesión, sino también con el beneplácito del mediocentro, sin el cual no podría hacer efectivo dicho derecho de tanteto. "Es cierto que Roque puede decir presi no me jodas, y yo me retiro. Pero no es el caso. Roque ve con buenos ojos volver a Las Palmas. Habrá que esperar al día 31, entiendo", asegura el mandatario amarillo, que espera a conocer la oferta sevillista para actuar en cnsecuencia, afirmando que su club tiene la liquidez económica necesaria para conseguir el regreso del centrocampista, entre la espada y la pared al tener que decidir entre dar un salto en su carrera y venir a Nervión o volver al equipo de su tierra.

"Yo tengo una opción preferencial y si la igualo Roque debe venir a Las Palmas, lo quiera el Sevilla o el Badajoz. No es cuestión de joder al Sevilla, ha sido una casualidad. Roque es un jugador que nos interesa y en las condiciones que hemos hablado no habría ningún problema para acometer su ficha. Cuando nos presenten las propuestas, las igualamos y punto. No hay más que hablar", explica Ramírez, que insiste en que este movimiento no viene motivado por ninguna rencilla con los dirigentes nervionenses: "Quiero que quede bien claro que no es por Vitolo. Eso es un caso, que está en arbitraje y que a final de temporada sabremos, y Roque es otro. Yo ya lo vendí, ya le saqué todo el dinero que había que sacarle. Nos interesa el jugador y no hay más que hablar. En todo caso sería al revés. El Sevilla es el que se ha entrometido, pues nosotros ya lo teníamos firmado de antes ese derecho preferencial".