Conte cambia de idea con Batshuayi

Después de estar todo el mes de enero en la rampa de salida del Chelsea, Antonio Conte ha cambiado de idea y ha decidido cerrar la puerta de salida a Michy Batshuayi. Su buena actuación ante el Newcastle este fin de semana, donde hizo dos goles, han hecho cambiar de parecer al técnico italiano, que siempre ha dejado claro que la salida del delantero belga tenía que venir precedida de la llegada de otro delantero a Stamford Brigde.

"Si miras nuestra plantilla, no tenemos tres, cuatro o cinco delanteros, solo tenemos dos: Morata y Batshuayi. Cuando tienes que jugar Liga, Champions League y FA Cup, pienso que tener tres delanteros sería lo mínimo. Si fichamos un delantero no significa que Michy (Batshuayi) tenga que salir cedido porque tenemos muchas competiciones por delante", dijo ayer el italiano en rueda de prensa.

Sin embargo, sus palabras pueden tratarse de una estrategia para presionar al Chelsea para que fiche a otro delantero. El tira y afloja entre el italiano y la directiva del conjunto londinense viene de lejos, e incluso se habla de que Conte no seguirá la próxima temporada en Stamford Brigde por las fricciones surgidas entre ambas partes. El míster 'blue' ha puesto el ojo en el bosnio Edin Dzeko, pero parece que el Chelsea no está dispuesto a pagar los 50 millones que la Roma pide por el delantero.

Pese a todo, Conte dejó abierta una mínima posibilidad a la salida del belga, pues no quiere privarle de poder acudir al Mundial de Rusia este verano, dejando claro que la última palabra la tendrá el propio Batshuayi: "Si al fichamos otro delantero, no sé si Michy (Batshuayi) querrá seguir aquí o preferirá salir cedido, en ese caso, sería una decisión del jugador, no mía".

Como venimos informando en ESTADIO Deportivo, Batshuayi ve con muy buenos ojos la opción de recalar en el Sevilla a préstamo, pues su intención es llegar al Mundial de Rusia entonado, y cree que el equipo de Montella es una buana oportunidad para él. Sea como fuere, habrá que esperar hasta este miércoles. Por si acaso, Sandro Ramírez está en la recámara...