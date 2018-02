Castro, la disculpa de Batshuayi y el recado a Serra Ferrer

José Castro ha analizado el mercado para el Sevilla y ha reconocido que Michy Batshuayi era una opción que intentaron hasta el final hasta el punto de que el propio futbolista ha lamentado no fichar por los nervionenses. "Batshuayi ha sentido no poder venir y así nos lo ha transmitido él personalmente. Pero no ha podido ser", ha subrayado.

También ha respondido Castro a Serra Ferrer por sus palabras sobre Montella. El vicepresidente deportivo del Betis afirmó que a Montella le habían sugerido una respuesta por el tema de Layún: "En ningún caso le digo nada a Montella. Es mayorcito. Es un jugador internacional y un técnico con una edad. No lleva 15 días aquí, lleva bastante más y sabe qué es el Sevilla y qué es Sevilla".

El presidente también ha hablado sobre él motivo de la agitación captada por las cámaras de LaSexta debida a una negociación. "Era por un tema del filial", ha señalado.