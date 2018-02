Vasco busca inversores para tratar de llevarse a Ganso

Montella no le ha dado ni una sola oportunidad a Ganso.

Montella no le ha dado ni una sola oportunidad a Ganso. UESyndication

El Vasco de Gama, club que disputa la prestigiosa Copa Libertadores, va a perder a dos futbolistas de renombre como Nené y Luis Fabiano, por lo que está escudriñando el mercado en busca de un buen recambio.

Según el Diario Carioca, el club brasileño ha puesto sus ojos en Paulo Henrique Ganso, quien no ha entrado en ninguna de las listas de Vincezo Montella, desde que arribase el técnico italiano a comienzos de enero. En Nervión, obviamente, están dispuestos a desprenderse de un futbolista que no cuenta y que percible 1,8 millones de euros netos por temporada. Se le ofreció a clubes de LaLiga, como al Celta, el Deportivo o la Real Sociedad; y se negoció con el Besiktas o el Orlando City, pero ninguno de los negocios fructificó. En parte, porque el '19' es feliz en la capital hispalense y no desea marcharse a una liga exótica.

A priori, tampoco deseaba volver a su país, aunque su ostracismo y el buen momento de Vasco podría hacerle cambiar de idea. Tras conocer cuánto le costaría -el Sevilla sólo quiere traspasarlo-, el club brasileño está echando números y buscando financiación para acometer el fichaje de peso que desea.