Dioguardi, agente de Ganso: "He pedido la rescisión inmediata"

La situación de Ganso se ha enquistado en el Sevilla. El club no cuenta con él, pero el futbolista ha rechazado una por una las ofertas de cesión que han llegado durante el mercado invernal independientemente del campeonato que fuera.

El brasileño, con todo, cuenta con más propuestas. Como adelantó ESTADIO, nueve equipos le han hecho una proposición: Sao Paulo, Palmeiras, Flamengo, Santos, Cruzeiro, Corinthians y Atlético Mineiro en Brasil, donde sigue el mercado abierto; el Sporting de Portugal (los brasileños no ocupan plaza de extranjero en el fútbol luso) y el Fenerbahçe turco.

Pero todos ellos quieren al Ananindeua como agente libre. De ahí que su representante, Guiseppe Dioguardi se haya desplazado a Sevilla para negociar con Óscar Arias la rescisión del contrato del suramericano. La negociación se antoja complicada. El Sevilla pagó por él 9,5 millones por él hace un año y medio y rescindir su contrato -no hay que olvidar que aún tiene firmados tres años y medio más a 1,8 netos por temporada- supondrá asumir unas importantes pérdidas para la entidad.

ED ha podido hablar con el propio Dioguardi quien habla muy a las claras de cómo ha ido la reunión con el club: "He propuesto la rescisión inmediata. He dicho que que los números de Paulo Henrique, además de ser un gran profesional, demuestran que el jugador tiene unas claras condiciones para ser protagonista en España, sólo le faltan minutos. Ellos, teniendo este tratamiento hacia el jugador me dan la impresión que piensan diferente a mí y a la hinchada. Por esa razón he pedido la rescisión. Es una pena", ha comentado el representante.