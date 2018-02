Jorge Jesús: "Ganso tiene mucha calidad, pero no es muy intenso para Europa"

Tras pisar Sevilla en enero por primera vez, el agente de Paulo Henrique Ganso viajó a Milán y Lisboa. En Portugal, donde no ocuparía plaza de extracomunitario, aprovechó el tiempo para ofrecérselo a los tres grandes del país (Benfica, Sporting y Porto), pero no obtuvo ninguna respuesta positiva, dado que el Sevilla pedía dinero por su trapaso y que su suelo es elevado.

Este sábado, la prensa lusa ha preguntado por Jorge Jesús por Ganso, y ha dicho esto: "El Sporting no tiene nada que ver ni tiene ningún interés. Lo conozco muy bien, como todos los del fútbol brasileño. Hizo parte del gran equipo del Santos con Neymar. Es creativo, fuerte en la bola parada, no muy intenso para el fútbol europeo. De mucha calidad. Que yo sepa, no lo hemos tratado para el Sporting".

Tal y como ha desvelado ED, el representante de Ganso ha pedido la rescisión de su contrato. En Nervión no lo ven claro del todo, aunque su salario se eleva a casi cuatro millones brutos por temporada y ya ha quedado claro que no cuenta para Vincenzo Montella.