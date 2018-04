Audio: El enganchón de Castro en Cope por la afición

José Castro ha tenido hoy un enganchón en Cope con el periodista Andrés Ocaña cuando le ha preguntado por si le duele la crispación en el Sánchez Pizjuán.

"Ambiente encrespado no puede haber. Tú eres periodista y tienes que saber antes de hacerme esa pregunta cómo está el equipo. Estamos en tres competiciones. ¿Cómo pueden estar los sevilistas enfadados? Tienen que estar contentos. Habrá cosas que mejorar, la planificación... pero después de llegar a cuartos de Champions y estar en la final de la Copa... ¿Es que se llega a la final de la Copa cada año? Nos ha eliminado el Bayern sin marcarnos ningún gol. Ustedes son profesionales y hay que hablar de lo que hay. No de redes sociales o de increpar. La mayoría de sevillistas son inteligentes. ¿Cuántos equipos hay en la final de la Copa? ¿Cuántos tienen la opción de ganar un título? 40 equipos querrían estar en la final de Copa. ¿Y usted me habla de increpar?", ha dicho el presidente del Sevilla.