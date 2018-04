Nolito: "Si ganamos al Barça es la h..."

Manuel Agudo 'Nolito', jugador del Sevilla FC, ha dado una entrevista para el diario Sport en la que ha hablado sobre la final de Copa ante el FC Barcelona y también ha repasado sus inicios en el fútbol.

El de Sanlúcar de Barrameda se mostró optimista de cara al encuentro al ser preguntado por el rival: "Tiene sus cosas negativas y positivas. A priori son el favorito y ¿qué vamos a decir que no sepamos? Pero al final es un partido y pienso que, con todo el respeto, le podemos meter mano. Si le ganas la final al Barcelona, le ganas y lo haces en la final de la Copa del Rey. Y eso tiene doble mérito", dijo Nolito. "Está claro que es una final difícil, pero bueno, que nos quiten lo 'bailao'. El que tenga la oportunidad de jugar lo disfrutará muchísimo y se lo llevará para el recuerdo. Y ya si ganamos es la hostia. Es difícil, pero también es difícil jugar contra el Leganés", añadió.

Fue cuestionado por si le motiva más al jugar ante el Barça, dijo que lo que realmente le alienta es el hecho de ser su primera final. "A mí me motiva porque yo nunca he tenido la oportunidad de jugar ninguna final. Y recuerdo que vi una, allí en el Camp Nou, cuando estaba allí (en el Barcelona B), Sevilla-Atlético. Y es una pasada, el ambiente de fuera, de dentro. Me encantaría, pero manda el míster", confesó mostrando su deseo de jugar la final.

Alzar la Copa sería para él "una alegría inmensa", sobre el cansancio con el que ambos equipos llegan a la final dijo que "es una final y ahí lo das todo" y no cree que la eliminación en Champions ante la Roma afecte anímicamente al Barcelona porque dice que "querrán resarcirse ganando el doblete y eso les hace más peligrosos".

Habló también sobre la diferencia entre la afición sevillista y culé que se desplazará a Madrid para ver la final. "Me imagino que los del Barça dirán: ¿Otra final?. Yo me quedo en casa con la tapa y la cerveza, ¿no? Y el Sevilla, pues son más, se van para allá, con su coche, su comida, su cervecita, paran en un 'descampao', un párking, y se ponen a gustito. Ven a su Sevilla y si ganan ya sería la hostia", comentó. Al ser preguntado por si nota el cariño de la gente dijo que se siente querido. "Un poquito me quieren. Soy de Sanlúcar. Todo el mundo no puede quererte, pero yo me siento querido", explicó el futbolista.

Recordando sus inicios en el fútbol declaró que cuando realmente disfrutaba del fútbol era de niño. "Cuando yo disfrutaba era de pequeño. No tenía ningún problema: jugaba, jugaba y solo te enfadabas cuando perdías. Cuando jugabas te liberabas, no tenía presión mediática, nada. Estabas con tus amigos y era la hostia. Pero ahora, bueno, tienes presión, todo el mundo habla, para bien y para mal. Cuando juegas bien, cuando juegas mal. Es como un negocio, pero va en nuestro trabajo y hay que asimilarlo", dijo con resignación.

Por último, señaló a Luis Enrique como un entrenador clave en su carrera y contó que el técnico asturiano insistió mucho en su fichaje aunque acabó marchándose al Manchester City. "En ese aspecto la verdad que 'chapeau', sé que insistió a pesar de que alguno nunca quiso mi fichaje, pero el tío insistió. Pero bueno, yo soy Nolito, soy un mojón, y le estoy agradecido al míster por todo", rememoró con agradecimiento el delantero hispalense.