Montella: "¿Mi futuro? Hay que poner todo en la balanza, no sólo lo malo"

Vincenzo Montella ha hablado para TVE y analizado el choque ante el Barcelona: "Hoy el Barcelona ha hecho un partido formidable. Cuando están así es difícil contrarrestarlo. Después de su gol hemos intentado empatar y luego cada vez que han llegado al área han marcado. Iniesta, Messi y Suárez tuvieron hoy el día bueno".

Un Barcelona muy superior: "Ha sido muy difícil hoy. Nada es imposible. Lo siento por la afición que ha venido. Ha cantado hasta el final. Ahora tenemos que tener ánimo. Transferirlo a los jugadores porque tenemos que acabar en Europa. Mañana hay que volver al trabajo con mentalidad fuerte.

Un Sevilla de contrastes: "No estamos en nuestro mejor momento de forma. Tenemos que reaccionar. Entre el Barcelona y el Sevilla hay un poco de diferencia. Hoy se ha visto en el campo. El Barcelona ha jugado con mucha humildad y ha sido superior".

Hay que recuperarse para LaLiga: "Creo que el equipo se va a recuperar. Mañana hay que trabajar más fuerte y concentrados para acabar bien la temporada. Llegar a una final en España es muy complicado y lo hemos logrado. También a cuartos de Champions. Tenemos que acabar de la mejor manera para entrar en Europa".

Teme que el equipo se caiga: "Hay desilusión en el vestuario. He visto llorar a los jugadores. Llorando se va fuera todo. Mañana hay que trabajar más duro para llegar a Europa. Lo creo posible y los jugadores también".

Su futuro: "No lo sé. Llevo cuatro meses. En Champions hemos hecho historia. Hemos llegado a una final de Copa, que hemos perdido contra un rival de primer nivel. Lo hemos pagado en LaLiga, pero aún tenemos cinco partidos. Tengo contrato. Estoy contento. Es difícil llegar en mitad de un año y hacer un récord y llegar a una final. Por mí sigo, dependo del club. Hay que poner todo en la balanza, no sólo una cosa".

Iniesta: "Merece sólo la enhorabuena. Ha hecho un partido de un nivel top absoluto. Parecía que tenía 25 años. Será difícil encontrar otro como él".

Derrota más dura a nivel personal: "Es una derrota dura. Perder es difícil, perder una final es difícil y perderla de este modo, aún más. Alguna vez se puede decir que el rival es superior".

¿Cómo explica que los dos lados de la balanza sean tan diferente?: "Quizá la verdad está en el medio".

Mérito para la Roma: "Ha hecho un partido perfecto. Sorprendió al Barcelona. Todo el mérito para la Roma".

El peor partido desde que entrena al Sevilla: "No sé si es el peor. También es mérito del Barcelona. Creo que con Messi el Barcelona ha jugado 29 finales. Iniesta, Busquets, Piqué también. ¿Cuántos de los nuestros han jugado finales? La final es un partido diferente y mi equipo lo ha pagado contra un rival que es mejor que cualquiera. Por la afición lo siento muchísimo. Antes del partido estaba emocionado por cómo animaban. Cómo animaban durante el partido, también cuando íbamos 3-0. Lo que puedo prometer es que el equipo terminará la temporada con honor y con el máximo trabajo posible porque se lo debemos a la afición, a nuestro orgullo, al club".

¿Ha pensado dimitir?: "Creo que es una balanza, no sólo LaLiga. No es fácil llegar a una final eliminando al Atlético o eliminar al Manchester. Eso es excepcional, no es la normalidad. Creo que puedo trabajar bien aquí ¿La pregunta la has pensado ahora o la traías preparada?".

Afición: "La afición ha sido maravillosa, pero no es la primera vez. Lo he dicho, lo siento. El equipo lo ha intentado, no ha estado a la altura de competir con el Barcelona".

¿Bajo rendimiento a causa del cansancio?: "Cuando se pierde y no se hace un partido a la altura de las expectativas siempre se falla. Antes se decía que se hacía muchas rotaciones, ahora que no se hacen".