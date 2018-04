El último feo a Ben Yedder

La final de la Copa del Rey del pasado sábado en el Wanda Metropolitano, más allá de una sonrojante derrota por 0-5 frente al Barcelona y una nueva crisis institucional por la imagen mostrada por el equipo durante un partido de tal calado, ha traído consigo, igualmente, un nuevo feo para el internacional francés Wissam Ben Yedder, quien aguantó la vergüenza desde el banquillo. Una final en la que el ex del Toulouse no rascó bola y que se suma a la ya considerable lista de partidos importantes que el héroe de Old Trafford, donde partió como suplente, se ha perdido desde que arribara al Ramón Sánchez-Pizjuán hace dos temporadas.

El franco-tunecino, sin ir más lejos, no sólo se ha ausentado este curso en la final de Copa ante el conjunto azulgrana, sino que tampoco participó ante los culés en LaLiga semanas atrás, cuando un Barça liderado por Messi consiguió sobre la bocina igualar a dos un partido que iba perdiendo por 2-0. En la Copa, Ben Yedder no apareció en ninguno de los dos duelos de la eliminatoria de 'semis' frente al Leganés, habiendo esperado también en el banquillo en el torneo de la regularidad frente al Real Madrid, el Athletic o el Valencia, entre otros.

Unas llamativas faltas, teniendo en cuenta que se trata del máximo goleador de la plantilla, y que se suman a las sufridas el pasado curso en manos de Sampaoli: Juventus, Leicester, Betis, Atlético, Barcelona... Razones de peso, por tanto, para que el delantero se plantee su futuro.