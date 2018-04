Vinculan a un 'imposible': Andrea Belotti

Sin director deportivo para la próxima temporada y con pocas opciones de que Vincenzo Montella siga siendo el entrenador del Sevilla a partir del próximo verano, la parcela deportiva del club de Nervión vive sumida en una auténtica anarquía mientras que se firma y no al sustituto de Óscar Arias. Un futuro que, hoy por hoy, está en manos de la plantilla, que el pasado lunes se reunió con la clara intención de sacar la situación hacia delante en los cinco partidos que restan por jugarse y conseguir la clasificación europea para la próxima temporada.

Por ello, aunque la estructura del club haya ido haciendo su trabajo a lo largo de estos meses, todo se encuentre ahora mismo en 'stand by', a la falta de cabezas pensantes que tomen una decisión en una dirección u otra. Mientras tanto, no dejan de aparecer nombres, siendo el último relacionado con el Sevilla el de Andrea Belotti, punta del Torino, de 24 años, que la temporada pasada anotó 28 goles y que en ésta lleva 12 y cinco asistencias en 31 partidos jugados como 'granata'.

Según la prensa transalpina, al interés del Milan se le habría sumado ahora el sevillista, siendo muy del gusto de Montella. Un factor que, por otro lado, tendrá poco que ver el próximo curso, si los acontecimientos siguen en la misma dirección que parecen haber tomado. Y es que la llegada de un nuevo director deportivo a Nervión traerá consigo, salvo sorpresa, a otro entrenador. Un mal menor, si se tiene en cuenta que el principal problema no sería la inestabilidad existente hoy en el Sánchez-Pizjuán, sino el alto precio del punta italiano. Internacional con la 'Azzurra', el delantero es el fetiche de Urbano Cairo, presidente del Torino que lo renovó hasta 2021 y que presume de su futbolista siempre que tiene la ocasión, una vez que en su día le ascendiera su cláusula de rescisión hasta los cien millones de euros: "¿Arrepentirme de no haberlo vendido? Por supuesto que no. Belotti permanecerá en Turín el próximo año, no me importa".