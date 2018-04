Jesús Navas: "Tenemos que levantarnos todos, no queda otra"

Antes de afrontar las cinco finales que le quedan al Sevilla para certificar la clasificación para la Europa League, Jesús Navas atendió al programa 'A balón parado', de los medios oficiales del Sevilla FC. El palaciego analizó la dura derrota que sufrió el equipo en la final de la Copa del Rey, afirmando que ahora "hay que levantarse y pensar en los partidos que quedan de liga".

La derrota fue muy dura: "Fue difícil, es un resultado muy duro, la imagen no fue buena, pero tenemos que pensar en los partidos que nos quedan de liga porque tenemos que meternos en Europa como sea".

Fue sin duda un día para olvidar: "Salió todo mal desde el principio. No entramos en el partido y salió todo mal. Ellos ocasión que tienen ocasión que te hacen gol, es un equipo muy peligroso y la verdad es que fue una situación muy difícil".

Después del partido, ¿Con quién habló Jesús Navas?: "Hablé con mi mujer, con mi padre, con mi familia en general, porque ellos venían de vuelta y no llegaron hasta las 6, así que estuve hablando con ellos hasta que llegaron. Mi niño hubo un momento en le que incluso lloró".

El equipo se quedó tocado: "Hay que levantase, mirar el próximo encuentro y seguro que vamos a dar alegrías".

Su aventura como lateral derecho comenzó en el Manchester City de la mano de Guardiola: "No fue algo que me extrañara cuando Guardiola me puso de lateral derecho. Cuando jugaba con Dani Alves él subía mucho y yo le cubría las espaldas. Por eso Guardiola me conocía de la liga española, y por eso cuando decide ponerme ahí no era algo raro para él".

En el Sevilla, Navas se encuentra cada vez más cómodo en esa posición: "Al final es una posición en la que tienes que estar pendiente de alguien, es un duelo, a ver quien aguanta más. Es una posición que me gusta y que pude aprender gracias a él (Guardiola)".

¿Algún referente como lateral?: "Me gustaba mucho Roberto Carlos. Caparrós una vez se enfadó mucho con él cuando me dio una patada estando el balón fuera del campo".

Es una posición en la que te enfrentas a grandes jugadores: "Ribéry fue un gran contrincante. Tuvimos un duelo muy bonito".

Desde que volviera a Sevilla, hubo un partido especial para Jesús Navas: "El partido contra Las Palmas fue muy especial. No solo porque hice el 1-0 sino por todo lo que conllevó ese partido. El número de partidos que hice ese día y además conseguimos los tres puntos. Fue un día muy bonito".

Y el vestuario, ¿Cómo se encuentra?: "Tenemos que levantarnos todos, no queda otra. Tenemos que tirar porque nos jugamos muchísimo".