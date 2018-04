Y Caparrós miró a la cara a Nzonzi...

"Sabía que me íbais a hacer esta pregunta, por lo que me la ha preparado espectacularmente... El club ha abierto un expediente a Nzonzi y aún no he llegado a leerlo. Tengo que hablar la situación y verle la cara al futbolista, y si le brillan los ojos, entonces sí. Hay que hablarlo tú y yo y, dependiendo de si parpadea mucho o lo que haga, entonces las sensaciones... por intuición podríamos decidir. Primero hay que verlo", dijo Joaquín Caparrós respecto a la posibilidad de vaya a contar o no con el mediocentro francés ante la Real Sociedad.

Pues bien, este lunes (el domingo fue a Londres a ver a su hijo) el utrerano ha podido tener cara a cara al fin a Nzonzi, al que, como muestra la imagen, ha tratado de estimular con órdenes y frases de ánimo durante el entrenamiento.

Se desconoce qué ha visto Caparrós en los ojos del particular jugador galo, pero éste ha estado sonriendo durante el entrenamiento, algo no muy habitual que invita a pensar que ha recogido el guante lanzado por el utrerano.

El técnico, no obstante, dictará sentencia con su lista de convocados.