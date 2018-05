Roque Mesa sí gusta a Caparrós y el Sevilla se inclina por que siga

Joaquín Caparrós ha vuelto a Nervión como punto de inflexión con el que reconducir el estado anímico del equipo, algo que ya pudo verse el pasado viernes frente a la Real Sociedad. Y es que muchas son las cosas que ya ha cambiado el utrerano a lo largo de su primera semana a cargo del equipo. Como prueba de ello, sin ir más lejos, el ver de inicio al canario Roque Mesa en el once titular; un futbolista que con Caparrós ya ha jugado en un partido más que en tres meses con Montella en el banquillo.

Un protagonismo que no fue circunstancial y que, salvo sorpresa, se prolongará en el tiempo. Pues el deseo de Caparrós es darle presencia en el equipo; una confianza que tendrá mucho que decir en el futuro del ex del Swansea, quien dispone de una opción de compra de siete millones de euros que el Sevilla, ahora, tiene más decidido que nunca hacer efectiva. Aún está por ver quién será el futuro director deportivo y el entrenador del Sevilla el próximo año, pero Caparrós ya ha dictado sentencia al respecto: hay que apostar por Roque. El futbolista, lógicamente, no tiene dudas de seguir en Nervión si cambia de estatus y deja de ser ese futbolista denostado por Montella.

Layún también tiene el 'sí'

No es sólo Roque Mesa el único cedido que cuenta con el 'sí' de Joaquín Caparrós para la próxima temporada. El mexicano Miguel Layún es el otro que convence, y mucho, al utrerano, quien confía en su polivalencia. Con una opción de compra de cinco millones, la futura dirección deportiva sevillista tendrá que decidirse al respecto, contando ya con el beneplácito del utrerano.

Pase lo que pase, está claro que al internacional azteca no le faltan 'novias'. Según publica Marca, el West Ham estaría interesado en hacerse con el zaguero, que ha disputado 15 partidos como sevillista, consiguiendo un tanto. Los ingleses estarían dispuestos a abonar los cinco millones que marca la opción sevillista, usando a su compatriota de selección 'Chicharito' Hernández como reclamo para Layún.