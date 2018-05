Zidane viajará a Sevilla con su plan B

Sevilla FC y Real Madrid jugarán este miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán el partido aplazado de la jornada 34. Dicho encuentro no se disputó en su día por la final de Copa de Rey entre los sevillistas y el Barcelona. En este momento, el choque es trascendental para las aspiraciones sevillistas de entrar en la Europa League, en cambio, para los madridistas no tiene la misma importancia.

El equipo merengue, que no se juega ya nada en Liga, tiene la mente puesta en la final de la Champions League que tendrá lugar en Kiev el 26 de mayo. Es por eso que Zidane tiene pensado dosificar esfuerzos y no arriesgar a que sus jugadores sufran una lesión que les haga perderse la gran final. Ya en el Clásico ante el Barcelona, la estrella del equipo blanco, Cristiano Ronaldo, se torció el tobillo y tuvo que ser sustituido. Zizou quiere evitar problemas y alineará a un once muy poco habitual en Nervión. También hay que tener en cuenta que Gareth Bale será baja por sanción. El galés vio la quinta tarjeta amarilla en el Camp Nou y no podrá jugar ante los de Caparrós.

Sabiendo esto, muy probablemente podamos ver a jugadores como Marcos Llorente, pretendido por el Sevilla, o al exbético Dani Ceballos, que disputará su particular derbi, además de otras caras menos frecuentes en el equipo como Vallejo, Achraf, Theo o Borja Mayoral. Jugadores de mucha juventud, pero con poca experiencia para un partido que suele ser muy caliente entre sevillistas y madridistas, aunque otros futbolistas con más tablas como Marco Asensio y Lucas Vázquez también jugarán presumiblemente.