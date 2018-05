Cordón: un problema más allá del dinero

Antonio Cordón, durante su etapa en el AS Monaco.

Tras el fracaso de Óscar Arias, José Castro está dispuesto a apostar fuerte en la dirección deportiva. Su principal objetivo, al que ya tanteó el año pasado, es Antonio Cordón, aunque el presidente del Sevilla no deja de recibir ofrecimientos, como los de André Geraldes (Sporting de Portugal), Sergio Fernández (Deportivo Alavés) o Toni Muñoz (sin equipo), quien comparte agente con Joaquín Caparrós. Gusta, además, Omar Milanetto, de quien están dando al club buenas referencias.

Tal y como desveló ED, traer a Cordón y su equipo supondría un gasto de unos tres millones de euros por temporada, si bien no es el económico el principal obstáculo para contratar al ex del Villarreal CF o el AS Monaco. Esta redacción ha podido saber que al valenciano le preocupan otros aspectos, como aterrizar en junio en un club que necesitará reconstruir sus dos primeras plantillas, teniendo que buscar tres cuerpos técnicos completos, con el del División de Honor, colocar a jugadores con fichas altas que apenas están teniendo protagonismo, como Paulo Henrique Ganso, o lidiar con la inestabilidad accionarial que rodea a la entidad. Y todo eso, en un tiempo récord, pues es posible que el Sevilla tenga que empezar muy, muy pronto, por la Europa League.

Cordón, quien ya está trabajando en las planificaciones del CD Tondela portugués y el Granada CF para la 18/19, tendría que emplease a contrarreloj y ante una presión a la que no está expuesto en el grupo Link Internacional Sports Limited, el cual controla también a un Parma que está luchando por regresar a la Serie A italiana.

Todo esto no quiere decir que Cordón no vaya a reemplazar a Arias en el Sevilla. Simplemente, que son aspectos que el valenciano está valorando y poniendo en una balanza a la hora de tomar su decisión final.

Sea como sea, Castro dijo el pasado día 24, cuando anunció que Arias dejaría su cargo, que tendría nuevo director deportivo en el plazo de un mes, y le quedan dos semanas. De momento, sigue apretando a Cordón.