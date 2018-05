Lenglet: "No sé si me voy a ir o no"

Con varios grandes tras él (uno de los más interesados es el Barça, que estuvo presente en las gradas del Sánchez-Pizjuán para espiarle en directo ante el Real Madrid) y una cláusula baja, de 30 millones de euros, la posible continuidad de Clément Lenglet está en boca de todos.

El zaguero francés ha concedido una entrevista a ESTADIO en la que ha hablado sin tapujos del asunto. Aún no sabe si va a seguir vestido de blanquirrojo, dice, pues prefiere sopesarlo sólo tras acabar la temporada, dado que está centrado en meter al equipo en Europa.

- En su día, antes de decantarse por el Sevilla, tuvo la oportunidad, también, de firmar por la Juventus, club que le invitó a conocer sus instalaciones y que acabó rechazando al entender que podía crecer más como futbolista en Nervión, como así ha sido. ¿Entiende, ahora, que su etapa como sevillista está llegando a su fin y que es el momento de afrontar nuevos retos deportivos como profesional?

- La verdad es que no sé cómo va a acabar todo. Estoy contento de mi temporada y del trabajo que hago aquí. De nuevo, mi sueño es clasificarnos para la Europa League y pensar luego bien todo lo que puede pasar este verano.

- El Sevilla, mientras tanto, ya le ha ofrecido una renovación y mejora de contrato. ¿Cómo va esa negociación?

- Yo le he dicho a mi agente que quiero terminar la temporada sin pensar en contratos, equipos y cosas así, porque puede distraerme. Quiero hablar de eso cuando acabe la temporada, ya tranquilo, y sabiendo dónde está el Sevilla y los otros clubes. También por respeto para el Sevilla.

- Pero son muchos los grandes clubes de Europa que le siguen de cerca, eso no es casualidad.

- Estoy orgulloso y entiendo a la gente que por la calle me dice ´No te vayas al Barça´. Pero la verdad es que yo no sé si me voy a ir o no. Espero hasta el final de temporada para tomar una decisión, porque estoy muy bien aquí. Estoy orgulloso de mi trabajo en Sevilla, no de los clubes interesados. La verdad es el trabajo sobre el campo y el campo es lo que te da oportunidades de crecer o no.