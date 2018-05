Caparrós: "Nos han faltado dos o tres telediarios para meternos en Champions"

Poco o nada más ha podido hacer Joaquín Caparrós en los cuatro partidos que ha estado sentado en el banquillo del Sevilla FC. El utrerano, además de emocionado, acabó "muy contento".

"Es verdad que ha habido comunión entre la grada y los técnicos y futbolistas. Hemos podido brindar una alegría a la gente. Nos ha faltado un telediario para meternos quinto y dos o tres para entrar en Champions. Esta afición es muy grande; es un privilegio ser sevillista. Gracias a mi padre, que me traía a la entrada de Infantil. Era impensable que el día de mañana fuera a ser entrenador del Sevilla y tendría el cariño de la afición. Estaré siempre en deuda con todos los presidentes (Roberto, José María, Pepe), con Monchi, con todos los directivos, que me han permitido estar aquí muchos años", comenzó diciendo el utrerano.

"Mi familia sabe con qué intensidad vivo esto, por lo que me recomendaban estar tranquilo. Ha sido un día emotivo. En la primera parte hemos podido ampliar el marcador, aunque es cierto que en la segunda no. Viendo los partidos del Celta, el Leganés, la falta de intensidad hace a veces que haya muchos goles. Era un partido delicado, porque hay chicos que están pensando en la selección. No era fácil meterse en el partido, cuando dentro de unos días hay algunos que van a jugar un Mundial", comentó sobre el choque.

Posteriormente, un análisis más amplio: "Creo que hay que analizarlo fríamente. El Sevilla está en competiciones europeas. Somos séptimos, pero tenemos esa cultura de jugar miércoles-domingo-miércoles. Banega me decía que menos mal que nos metíamos. Es cierto que el objetivo era Champions, pero, al final, estamos en Europa. Ha habido momentos esta temporada para disfrutar, como cuando se eliminó al Manchester United".

Ahora, no descarta seguir como entrenador

"¿Descartado seguir en el banquillo? Vamos a esperar a que venga el director deportivo... Va a haber mucho tiempo para eso", dijo sobre la posibilidad de seguir como técnico, algo bastante contradictorio respecto a lo que aseguró en la previa.

¿Pensaba que le iba a sobrar un partido?, le han preguntado. "Qué va... Si no, sería futurólogo. No dudé en aceptar el ofrecimiento, pero me centré en el partido de la Real Sociedad; luego, el siguiente... La parte visible era importante, pero también la invisible. Sabía el mensaje que había que mandar para que todos se sintieran importantes; la ley de probabilidades de que te salga bien es por la plantilla como la que tiene el Sevilla", respondió.

"Ver salir a un chaval como Lara no tiene precio"

Finalmente, se refirió al éxito de ver debutar a otro canterano, algo que últimamente no ocurría en el Sánchez-Pizjuán: "Los títulos te dan prestigio, caché, posibilidades económicas... Pero ver salir a un chaval como Lara no tiene precio, no se puede cuantificar. Yo, gracias a Dios, prefiero eso a otras cosas. Este chaval es la muestra de que hay muchísimo talento. A estos futbolistas no hay que ponerles tope. Mi opinión es que, aunque el Sevilla esté creciendo y aspire a tanto, hay que darle sitio a la cantera. Cuando salen, suelen ser TOP mundiales. El Atlético de Madrid ha jugado finales de Champions y Europa League con 5-6 canteranos en el equipo"