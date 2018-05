Soria: renovación o venta

En el Sevilla FC aún no tienen claro qué hacer con la portería de cara a la próxima temporada. Lo único seguro, porque su situación se ha vuelto insostenible, es que Sergio Rico saldrá traspasado. Respecto a David Soria existen dudas y su contrato, el cual finaliza en 2019, obliga a tomar una decisión radical: o se le renueva o se le vende, algo esto último que obligaría a buscar dos nuevos cancerberos en el mercado.

Las partes entienden que la solución se verá más nítida cuando Pablo Machín, quien aterriza en la tarde de este martes en la capital hispalense, explique al madrileño el papel que tendría en el equipo, en el caso de quedarse. El portero, al menos por ahora y tras haber desbancado a Rico de la titularidad en la última parte de la temporada, desea continuar. "Mi intención siempre es seguir, porque estoy muy a gusto en el Sevilla, pero Caparrós creo que está contento conmigo y la decisión creo que será de seguir. Luego habrá que ponerse de acuerdo", ha dicho en Radio Marca el ex del Real Madrid, a quien aún no se han dirigido. "Eso ya depende del míster, de si me quiere llamar o no, pero también depende mucho del club. Nos sentaremos para intentar renovar si las dos partes estamos contentas", añadió.

Soria es consciente de que el Sevilla buscará otro portero y que será de nivel, algo que no teme: "Venga quien venga, siempre habrá que competir, y eso es bueno para todo el mundo. Si uno compite, el nivel va a ser más alto. Estoy acostumbrado. Va a ser el pan de cada día esté donde esté. No tengo miedo a nadie que venga".

Queda claro, pues, que Soria, quien en los últimos mercados sopesó seriamente la idea de marcharse (se lo impidió el club), ha cambiado radicalmente de postura. En parte porque siempre ha confiado mucho en sus posibilidades, en parte porque se va Rico y también, porque le gusta Machín, según se desprende de sus palabras: "Me parece un entrenador con mucha personalidad y creo que nos puede venir bien su sistema de juego. Es un paso muy importante para él, es una oportunidad que no puede dejar pasar".