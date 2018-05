Krychowiak tiene claro dónde desea jugar en la 18/19

A Grzegorz Krychowiak no le ha ido bien desde que abandonase el Sevilla. Y eso que quien se lo llevó fue el técnico que más rendimiento le ha sacado durante su carrera, un Unai Emery que poco a poco fue dejándole de lado, hasta que el polaco tuvo que marcharse cedido en verano al West Brom.

Con 'The Baggies', últimos en la Premier League, ha disputado 30 partidos, aunque en una extraña posición de interior que le obligaba a ser protagonista en el juego de ataque del equipo. Ahora Krychowiak tiene que volver al PSG y en Nervión no verían mal, dado que se le quiere meter músculo al equipo, un posible regreso del pivote. El que no piensa en ello, al menos de momento, es el propio jugador. "Ahora voy a volver a París y voy a luchar por un lugar en el grupo. El tiempo dirá. Regresaré a París y quiero luchar por un titular", ha comentado a un medio de su país, Polsat.

La ilusión de Krychowiak se alimenta por la marcha de Emery y la llegada de Tuchel al club parisino: "Mi mala temporada en Francia está detrás de mí. Ahora lo más importante para mí es jugar el Mundial con Polonia y prepararme para volver a mi club, porque mi objetivo el próximo año es volver al PSG a luchar por quedarme".

Así pues, su futuro queda en manos del técnico alemán. Si éste le dice que no cuenta con él, Krychowiak deberá buscarse un nuevo destino. Sería entonces, de mantener su interés en que regrese, cuando el Sevilla podría entrar en juego. Por ahora, el internacional polaco sólo tiene en mente el Mundial, como ya avanzó ESTADIO Deportivo días atrás.