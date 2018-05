Machín: "Espero que la campaña sea histórica"

Pablo Machín ha sido presentado esta manaña como nuevo entrenador del Sevilla. En su discurso se ha mostrado como un entrenador que prefiere hablar con los hechos más que con las palabras. Ha prometido trabajo y honestidad, aunque también ha señalado que su objetivo es realizar una campaña "histórica". El ex del Girona ha dado pocas pistas sobre cómo será su equipo de trabajo, su plantilla e incluso su esquema, aunque al final sí ha señalado que su idea es transmitir el dibujo con el que lleva tiempo trabajando, es decir el de los tres centrales.

La llamada del Sevilla: "Me siento enormemente halagado porque el Sevilla me haya elegido. Desde el primer momento fue todo muy fácil. Se me transmitió que querían que yo llevara el proyecto a cabo. Estoy súper ilusionado y responsabilizado. Sé el club al que vengo, su historia, su afición y su exigencia. Con ganas de empaparme de sevillismo y empezar cuanto antes para hacer una temporada histórica. No quiero faltar el respeto a nadie, pero el Sevilla es un histórico. El Girona me ha dado mucho, pero la comparación es incuestionable. He tenido otras tentaciones, pero nunca un club de la altura del Sevilla. Es un reto sumamente ambicioso. Desde la primera llamada de Joaquín me di cuenta de que el Sevilla apostaba por mí. Conocía a Pablo entrenador y al Pablo trabajador y persona. Mi elección tenía que ser venir aquí"

Su juventud: "Estoy convencido de que estoy completamente preparado. En el fútbol las cosas no dependen sólo de uno. Las oportunidades llegan una vez en la vida. He tenido una trayectoria dentro de mi juventud. Mis hechos marcan mi experiencia. Me ha ido francamente bien hasta ahora. He cumplido los objetivos que se me han pedido, a veces incluso de más. Espero poner al Sevilla donde merece".

La exigencia: "Tengo claro que vengo a un gran club y todo gran club tiene una gran plantilla. A partir de ahí tendremos que trabajar con la secretaría técnica y con Joaquín. Conozco a los jugadores de habernos enfrentado. Las buenas plantillas dan más capacidad para hacer un buen equipo. Vamos a intentar crear un equipo, que se sepa a qué jugamos. Vamos a intentar sobre todo ganar. Y la forma es siendo un equipo. Que todo el mundo se sienta orgulloso. Que el equipo esté hasta el último momento en el partido. Hemos jugado de una forma peculiar en mi anterior club, pero por encima del sistema, está la esencia. Lo iremos fraguando. No me voy a obcecar de jugar de una misma manera. Tengo claro lo que quiero, pero estoy abierto a cambiar. Lo que quiero es sacar el máximo a la plantilla".

Tiene que definir su equipo de trabajo: "No voy a dejar de lado a la gente de Sevilla. He sido hombre de club. Sé lo importante que es transmitir los valores del club al nuevo cuerpo técnico. Para rendir desde el primer momento tienes que rodearte de tu gente. En cuanto a la plantilla, tengo muy claro que en la cantera hay muy buenos jugadores y que podemos aprovecharlo. Hay talento sin duda. Han debutado jugadores como Lara, Pozo. Carlos Fernández ha marcado, lo conozco de años anteriores. Entre todos vamos a hacer un buen bloque".

Muriel, Ben Yedder y el '9': "Un entrenador, y yo no me considero tonto, trabaja para que los mejores puedan encajar. Creo que tenemos muy buenos jugadores. Más adelante hablaremos en profundidad porque no quiero hablar por hablar. Los buenos futbolistas, si se lo merecen, van a jugar. He tenido una forma de jugar clara. Me gusta jugar con un 9 de referencia, que quizá Ben Yedder y Muriel no lo son, pero son buenos futbolistas. Seguro que vamos a hablar de estos aspectos. Hay algún perfil que hoy por hoy no está en la plantilla. Van a poner todo de su parte para intentar hacer un equipo más competitivo. Se buscarán alternativas".".

El dibujo: "Mi primera idea es que el esquema que domino, que ha hecho que el Sevilla se fije en mí, transmitirlo. Unos dicen que juegan 3 y juegan 5. Mi ideal es jugar en campo rival y meter más jugadores en campo rival. Eso significa que dominas. Una cosa es el planteamiento y otra lo que hace el rival".



¿Traerá a alguien del Girona?: "Todos mis jugadores en el Girona me han ayudado a ser visible. Estamos en uno de los mejores clubes de España, de Europa y del mundo. Es una buena plantilla. Cuando la analicemos veremos qué futbolistas podemos traer".

Su aportación: "Fundamentalmente aportaré honradez. Puedo hablar mucho, pero los hechos van a macar. El trabajo va a estar ahí, espero que se vea reflejado. Luego, no por hacer muy buen trabajo te aseguras la victoria, pero sí te da más posibilidades. Por trabajo y dedicación no va a quedar".

El Betis: "Mi primer objetivo es Sevilla, Sevilla, Sevilla. Ganar el primer partido, el segundo, el tercero. Con esto no tendremos que mirar hacia otro lado. Somos suficientemente importantes para no tener que mirar a otro lado".

Su filosofía: "Siempre he procurado, incluso estando con un equipo de perfil bajo, tratar de ser protagonista. Se puede ser protagonista de muchas formas. Con balón, o sin balón apretando arriba. Pero tengo que sacar partido a la plantilla que tengo. Tengo que transmitir aspectos del sistema, pero también valores como equipo. También necesito gente que me ayude con gente del club y gente que ha trabajado conmigo. Me gustaría no dejar indiferente a nadie y que cuando acaben los partidos la gente esté orgullosa. Las palabras son palabras. Se tienen que corroborar con hechos. Mi objetivo es ganar desde el primer momento. Eso nos permitirá conseguir objetivos ambiciosos. En cuanto a la españolización del equipo, el entrenador ya es español. A partir de ahí veremos las posibilidades que hay, pero pensaremos más en calidad y rendimiento que en la nacionalidad. Igual pienso que nos dará un plus que haya gente que sepa donde viene".

Planificación de la pretemporada: "Es importante que tengamos claro nuestro sistema, nuestros valores. Tenemos que ver cómo transcurre el Mundial. Hasta dónde llega. Por un lado nos va a encantar que lleguen lejos, aunque será un hándicap porque es bueno que descansen. Aunque seguro que ellos también querrán implicarse".

Inicio de la pretemporada: "He hablado con mi preparador físico y con Joaquín. La idea es empezar el 3 de julio con los jugadores un día antes en Sevilla. Me han dado alguna opción de sitio donde hacer el stage de pretemporada, que sería la siguiente semana".

El CD del himno: "No me hacía falta que me entregara el CD (del himno del Centenario). Desde que dije que venía al Sevilla mis niñas me han puesto el himno en casa y lo tengo interiorizado. Cuando llegamos aquí con el Girona y vimos como el campo cantaba el himno, nos salía tararearlo. Con ganas de vivirlo en el banquillo local. Hemos tenido una conversación fluida Joaquín y yo y lo que me ha transmitido es qué es el Sevilla. No me hace falta que me digan cuál es la exigencia. Sé donde vengo. La exigencia es ganar desde el primer partido. Lo que pensamos es aspirar al máximo".

Nzonzi: "Imposible en la vida no hay nada. Nzonzi lleva años aquí. Es un magnífico futbolista. Espero sacarle el máximo rendimiento. Confío en que Nzonzi siga siendo jugador del Sevilla".