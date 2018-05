Álex Moreno, muy del gusto de Machín

Pablo Machín durante su despedida del Girona que arribaba al Sevilla FC con la idea de intentar hacer mejor a los jugadores que tuviera en plantilla y no con la intención de planificar la próxima temporada, aludiendo a las estructuras blanquirrojas y al trabajo hecho por los hombres de Joaquín Caparrós. Una verdad a medias con la que salir del paso al miedo existente en la entidad albirroja de que el nuevo técnico nervionense arrase con gran parte de lo que hay en Montilivi y pueda llevarse algunos de los que han sido sus pesos pesados ( Stuani, Portu, Bono...). Dijodurante su despedida delque arribaba alcon la idea de intentarque tuviera en plantilla y no con la intención de planificar la próxima temporada, aludiendo a las estructuras blanquirrojas y al trabajo hecho por los hombres de. Una verdad a medias con la que salir del paso al miedo existente en la entidad albirroja de que el nuevo técnico nervionensey pueda llevarse algunos de los que han sido sus...). Y es que no hay equipo que quiera triunfar en LaLiga en la que su dirección deportiva no esté en estrecha relación con el técnico, y más si se trata de un entrenador con un estilo tan definido como el soriano. Es decir, que Joaquín Caparrós consultará y tratará cada uno de sus posibles fichajes con Machín, quien, pese a haber negado un posible espolio en Montilivi (tampoco lo hizo de manera rotunda), no dijo nada al respecto sobre posibles objetivos gerundenses. Ese es el caso, sin ir más lejos, de Álex Moreno, lateral izquierdo que ha ascendido a Primera con el Rayo y que ha cuajado una excelente temporada en Vallecas, donde ha acumulado 40 partidos (tres goles y tres asistencias).

A sus 24 años, afronta su último año de contrato, contando con muchas 'novias' en España, entre ellas el Betis y el Girona de Machín, que lo ha intentado firmar en varias ocasiones.



Estando por ver si Arana acaba de explotar en Nervión y si Escudero cuadra del todo, o no, en los planes del nuevo técnico, no sería de extrañar que Machín recomendara la llegada de un lateral incisivo para la izquierda, habida cuenta que la continuidad de Miguel Layún, que también puede jugar por ahí, tampoco está del todo clara (su opción de compra es de seis millones de euros). ED, pese a ello, ha podido confirmar que el Sevilla no ha hecho ningún movimiento al respecto, al menos por ahora.