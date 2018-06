Borja Lasso: "Mi objetivo es quedarme en el Sevilla"

Borja Lasso se despidió esta semana de Osasuna y ya piensa en su retorno a Nervión. El atacante mantiene la ilusión de triunfar en el equipo de su vida y su intención es regresar a la disciplina nervionense y conseguir convencer a Machín para que lo incluya en su plan para la 18/19. La presencia de Caparrós como director de fútbol insufla ánimos a un jugador de la casa que en Pamplona ha seguido ganando experiencia.

En conversación con Radio Marca, Borja Lasso ha manifestado que intentará convencer al nuevo entrenador sevillista de que tiene sitio: "A medida que vaya avanzando la pretemporada se irán decidiendo las cosas y el club tendrá que tomar una decisión. Mi objetivo es quedarme en el Sevilla y demostrarle al entrenador que puede contar conmigo para el año que viene. Voy a darlo todo y me quiero quedar en el Sevilla".

A Lasso le preguntaron por Pablo Machín y su incorporación al Sevilla. El canterano ve su llegada con esperanza. "Machín ha hecho una grandísima temporada en el Girona en Primera y los dos años anteriores en Segunda hizo un fútbol muy bueno, se lo ha currado, se lo ha ganado, nadie le ha regalado nada. Va a ser una oportunidad para él y ojalá pueda triunfar en el Sevilla y quedarse muchos años", ha subrayado.

También ha dedicado palabras de elogio a Caparrós: "Tengo confianza en que Jaoquín seguro que va a apostar por la cantera, pero nosotros tenemos que demostrar que estamos preparados y que tenemos un hueco en el Sevilla, tenemos que responder en el campo".

Lasso cree que ha evolucionado mucho en Pamplona y que eso le ayudará el próximo curso: "Me fui porque es un equipo que está acostumbrado a hacer otro tipo de fútbol, y he mejorado bastante en el aspecto físico y mental, en estar fuera de casa y en valorar lo que tengo aquí. Eso me va a ayudar bastante para hacer la pretemporada".

La experiencia lejos de casa le ha ayudado a madurar: "Me he llevado toda la vida aquí y salir de casa te hace madurar. Osasuna tiene historia, con una buena afición que te aprieta, que te hace que lo des todo en cada partido y vengo mucho mas preparado para saltar este año. Estoy con muchas ganas de empezar la pretemporada".

La elección de Osasuna: "Si quiero jugar en el Sevilla, lo más parecido que puede haber en Segunda era Osasuna, que tiene exigencia, que cada semana tiene que ganar. Sabía que eso me iba a hacer crecer".