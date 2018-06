Jesús Navas: "Sería bonito volver a jugar con Alves"

No descansa Jesús Navas estos días. Mientras casi todos los futbolistas que no van citados con sus selecciones disfrutan de sus vacaciones, el palaciego acude a la ciudad deportiva nervionense para ponerse en forma y decir adiós a la lesión que le impidió jugar el tramo final de la temporada con el Sevilla. "Sigo trabajando en la ciudad deportiva, poniéndome a punto después de los dos últimos meses con la lesión. Lo importante es ponerse bien, vienen partidos muy importantes. Vamos a tener que pelar fuerte. Hay partidos de mucho nivel, tenemos ganas de empezar la temporada con el nuevo entrenador. Confío en hacer un buen año. Hay que trabajar duro. Me gusta darlo todo cada entrenamiento y cada partido. Tenemos que estar fuertes porque el técnico nos va a exigir mucho", ha explicado hoy en la radio del club.

En la entrevista ha comentado las elogiosas palabras de Machín sobre su figura: "Es un orgullo que hable así de mí. En Inglaterra el entrenador me puso ahí. En España yo cubría las subidas de Alves y Guardiola lo sabía y me ponía ahí. En Inglaterra se aprende a defender bastante".

Precisamente por su dupla con Alves y por la posibilidad de que el brasileño vuelva le han preguntado al canterano: "Alves es un grandísimo jugador. Sería bonito volver a jugar juntos. Sabemos como trabaja y lo gran futbolista que es".

La temporada próxima Machín le ha reservado el papel de carrilero después de haber jugado como lateral: "No era una posición nueva. En el City me colocaron ahí y me enfrenté a rivales importantes. Muy contento de poder jugar. Cada vez estoy más ilusionado. Tengo más ganas de ayudar al equipo y disfrutar con esta afición".

Navas espera dejar atrás la lesión y encarar de la mejor forma una temporada que comenzará fuerte: "Se ha alargado más la lesión por las ganas de poder estar en los partidos importantes. Ahora trabajamos con ganas de empezar la nueva temporada. Me gusta estar en el campo, he tenido la mala suerte de que me ha tocado. Tenemos que estar como sea en la fase de grupos. Hay que empezar fuerte, trabajar juntos porque lo que viene es muy importante".

El 'Duende' achacó a las rotaciones de Berizzo su mal inicio de la temporada pasada: "La continuidad es muy importante. Hubo muchas rotaciones al principio a mí eso no es algo que me ayude. Sin continuidad uno pierde confianza. Luego Montella sí me dio continuidad".

Como abanderado de la cantera, Navas se mostró contento por el regreso de Caparrós a su casa: "La cantera es muy importante porque saben lo que es el Sevilla y necesitan confianza para llegar lejos".